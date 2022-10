L’altro fronte nucleare: l’arricchimento proibito dell’uranio in Iran

Il mondo è inquieto, questo l’avevamo capito, ma l’escalation nucleare comincia a farsi preoccupante, anche perché le minacce arrivano da più fronti. Quella più nota è da associare a Vladimir Putin e alla sua pericolosa tentazione di “premere il pulsante” dell’atomica per sovvertire i destini di una guerra, quella in Ucraina, che vede la sua Russia in difficoltà; poi ci sarebbe anche il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un con le sue provocatorie esercitazioni missilistiche nel mar del Giappone, che stanno agitando tutta l’area del Pacifico non più pacifico; infine ci si è messo anche l’Iran, che sta rapidamente espandendo la sua capacità di arricchire l’uranio grazie a delle centrifughe avanzate nel suo impianto sotterraneo di Natanz, e ora intende accelerare ulteriormente in questa direzione.

Macchine molto più efficienti di quelle di prima generazione

L’indiscrezione arriva dalla Reuters, che ha visionato un rapporto confidenziale dell’Onu. Del resto i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti per rilanciare l’accordo nucleare iraniano del 2015 si sono arenati, e così Teheran sta andando dritta per sua strada e ha portato in funzione un numero sempre maggiore di centrifughe che i patti firmati sette anni fa le vietavano di utilizzare per produrre uranio arricchito. Ma di cosa parliamo di preciso? Si tratta di macchine molto più efficienti dell’IR-1 di prima generazione, l’unica centrifuga che l’intesa consente. L’Iran ha incrementato la sua tecnologia in particolare in due siti sotterranei, a Natanz e Fordow, che potrebbero essere progettati per resistere a potenziali bombardamenti aerei.

Teheran pensa a progetti sempre più innovativi e ambiziosi

Nell’impianto sotterraneo di arricchimento di combustibili a Natanz, il rapporto delle Nazioni unite mostra che l’Iran ha già completato l’installazione di centrifughe avanzate – frutto di un procedimento noto come “a cascata” – che non erano finite o che erano in una fase molto precoce dell’installazione. Si parla di modelli IR-4 e di sei macchine IR-2m. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), il progetto prevede di aggiungere altre tre macchine a cascata IR-2m, oltre alle 12 già annunciate e ora installate. L’Iran ha recentemente installato anche tre gruppi di centrifughe IR-6 a Natanz, che sono quelle più innovative nelle sue mani. L’ultima ispezione menzionata nella relazione trimestrale è datata 6 settembre, quando l’Aiea ha verificato che la terza IR-6 si stava arricchendo. L’ultimo rapporto di lunedì diceva che tutte e tre erano in funzione.

Dopo l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo, sono riprese le violazioni

Il report testimonia come a Natanz si stia ancora producendo gas di esafluoruro di uranio (UF6) arricchito fino al 5 per cento, ma alimentato con UF6 naturale. Questo però contrasta con il rapporto trimestrale che parlava invece di UF6 arricchito fino al 2 per cento. Al di là dei tecnicismi, pare evidente che maggiore è l’arricchimento, più alta diventa anche la capacità di Teheran di costruire ordigni nucleari. Scenario che spaventa non poco l’Occidente. Nel 2018, l’allora presidente Donald Trump aveva ritirato gli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran, reinserendo le sanzioni contro l’Iran. Gli iraniani hanno risposto violando le restrizioni alle loro attività nucleari che era state imposte da quell’intesa. Ora cosa può succedere? Le diplomazie lavorano per ripristinare il vecchio accordo. Ma in quel caso le centrifughe avanzate dovranno essere disinstallate.