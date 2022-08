Nucleare, il Giappone mette alle spalle Fukushima con reattori di nuova generazione

A quasi 11 anni e mezzo dal disastro di Fukushima, il Giappone si accinge a una svolta per l’energia nucleare. Il primo ministro nipponico Fumio Kishida ha infatti annunciato un piano per la costruzione di reattori di nuova generazione. Dal 2011 la più grande economia avanzata dell’Asia, frenato il nucleare, ha puntato su carbone, gas naturale e olio combustibile, nonostante l’impegno a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Adesso il passo indietro, necessario a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

Giappone, 17 centrali nucleari saranno riavviate entro il 2023

Il Giappone importa la maggior parte dell’energia, circa l’80 per cento di cui ha bisogno, facendo grande affidamento sulla Russia, dalla quale ottiene circa il 9 per cento del suo gas naturale liquefatto. Prima di Fukushima, il Paese del Sol Levante ricavava circa un terzo della sua elettricità da 54 reattori nucleari: sono appena 10 quelli riattivati, di cui sei al momento operativi, guardati tra l’altro con sospetto dalla popolazione, che non ripone grande fiducia nella Tepco, azienda che gestisce l’impianto di Fukushima. La nuova politica energetica del Paese, presentata da Kishida, prevede il riavvio di 17 centrali nucleari a partire dall’estate del 2023. L’obiettivo principale dal 2030, ha spiegato il primo ministro, sarà quello di prendere in considerazione la costruzione di impianti di prossima generazione. Kishida, che aveva annunciato il riavvio di alcuni impianti dopo che Tokyo aveva rischiato di subire un blackout elettrico, ha aggiunto che il Giappone ha anche intenzione di prolungare la vita dei reattori in servizio, se la sicurezza potrà essere garantita: la legge attualmente in vigore prevede da 40 a 60 anni prima della dismissione. «L’invasione russa dell’Ucraina ha trasformato in profondità lo scenario energetico mondiale», ha affermato Kishida.

Fino al 2011, il nucleare produceva il 28 per cento dell’energia elettrica

Il Giappone, con i suoi 54 reattori, si colloca (o meglio si collocava) al terzo posto per la produzione di energia elettrica generata da fissione nucleare. I siti con impianti nucleari di potenza sono 22, distribuiti su tutto il territorio nazionale, dall’Hokkaido all’estremo Nord fino alla principale isola meridionale del Kyushu. Almeno fino al disastro di Fukushima, il nucleare rappresentava il 28 per cento del mix di produzione di energia elettrica totale del Paese: il 60 per cento veniva generato da combustibili fossili, mentre il rimanente era suddiviso tra idroelettrico e fonti rinnovabili. Una diversificazione delle fonti adottata dopo lo choc petrolifero degli Anni 70 e che è radicalmente cambiata in seguito a un altro choc: il disastro di Fukushima, ovvero il peggior incidente nucleare dai tempi di Chernobyl, che si verificò l’11 marzo 2011, quando un potente tsunami causato da un terremoto di magnitudo 9 travolse l’impianto.

Giappone, ritorno all’atomo. E l’Italia?

Dalla chiusura della maggior parte degli impianti nucleari, il tasso di autosufficienza energetica del Giappone è crollato, rendendo il Paese vulnerabile alla volatilità dei prezzi nei mercati globali: la quota di elettricità prodotta dalle centrali nucleari è scesa al 4 per cento nel 2020, ben lontana dal 22 per cento delineato dal piano del governo. Ma il riavvio dei reattori nucleari è davvero la risposta giusta all’attuale crisi energetica? Nell’immediato può esserlo in minima parte, visto che gli impianti devono essere sottoposti a lavori di ristrutturazione e manutenzione. Altri saranno costruiti ex novo. Rimangono poi i rischi naturali, in un Paese ad altissimo pericolo sismico, con annessi tsunami. Ma la strada è stata intrapresa e a lungo termine potrebbe portare all’obiettivo sperato.

E l’Italia? Per oltre 30 anni, il nucleare è stato un argomento tabù nel dibattito pubblico nazionale, ma la necessità di abbattere le emissioni, lo stop al gas russo e il caro energia lo hanno fatto tornare d’attualità. In ottica elezioni, dicono sì il centrodestra e il Terzo polo, frenano invece il centrosinistra e il Movimento 5 stelle. Per efficientare i costi, l’Italia non può prolungare l’attività dei reattori esistenti, come farà il Giappone: li ha spenti decenni fa. Andrebbero costruiti piuttosto in fretta nuovi impianti, rispettando i budget: in questo caso, molto semplicemente, siamo in Italia. La generazione elettrica nucleare, che secondo la strategia 2050 di decarbonizzazione della Commissione Ue dovrà scendere al 15 per cento (oggi rappresenta il 25 per cento), forse risolverà da sola la questione energetica. Ma servirebbe. La sensazione è però che le centrali nucleari, al di là di come andranno le elezioni del 25 settembre, siano destinate a fare la fine del ponte sullo Stretto.