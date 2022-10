Dal Covid al nucleare, così si alimenta il panico mediatico perenne

Difficile trovare un aspetto benefico nell’uso delle armi nucleari, eppure in questi tempi pazzoidi un lato buono – minuscolo, insignificante, e forse, alla fin fine, nemmeno tanto buono – le armi nucleari ce l’hanno: sono l’unica catastrofe di fronte alla quale i media italiani assumono un atteggiamento rilassato, quasi flemmatico. Anzi, meno la prospettiva che un Putin ormai chiaramente obnubilato possa scatenare la catastrofe delle catastrofi contro gli indomabili ucraini diventa irreale, più è sorprendente l’agilità con cui giornali e tiggì glissano ed evitano di creare panico. Sembrano tutti diretti dal manzoniano Conte zio, “troncare, sopire, sopire, troncare”. Quali armi userebbe la Russia? Esattamente dove? E quali potrebbero essere le conseguenze per il resto d’Europa? Sarebbe meglio o peggio di Chernobyl? Lo scopriremo solo vivendo o, più probabilmente, col suo contrario.

In Italia i tiggì li guardano i più pavidi e impressionabili, i 50-80enni

La schizzinosità dei nostri media rispetto a una possibile ecatombe nucleare è tanto più strana considerando il loro abituale e insaziabile appetito di emergenze, il loro continuo bisogno di materie prime per la fabbricazione di incubi collettivi sempre freschi. Caratteristiche che li differenziano dai media europei, per i quali non rientra fra i compiti della corretta informazione far schizzare i livelli di adrenalina e cortisolo del pubblico, bensì, al contrario, fornirgli gli strumenti per farsi un’opinione mantenendo possibilmente i nervi saldi. Bisogna tenere conto che a) in Italia il pubblico di giornali e telegiornali appartiene in media alla fascia d’età più pavida e impressionabile, i 50-80enni e b) da un paio d’anni c’è stato un costante e robusto approvvigionamento di eventi negativi. Siamo passati dall’emergenza migranti al Covid, una matrioska di emergenze una dentro l’altra: le morti, i contagi, il lockdown, i vaccini, le paure dei vaccini, la paralisi dell’economia. Allentata la pandemia, è scoppiata la guerra, con sanzioni e controsanzioni, tradotte in un aumento del caro-vita, cui in estate si è affiancata l’emergenza climatica, siccità in pianura e slavine sulle montagne infrollite dallo scioglimento dei ghiacciai. Dopo una parentesi dovuta alla crisi di governo e alla campagna elettorale, che ha permesso a una parte dei media “emergivori” di soffiare sull’allarme ritorno del fascismo, la collezione sventure autunno-inverno 2022-2023 sembra monopolizzata dal caro-bollette dovuto ai rincari energetici dovuti alle ritorsioni di Putin che al mercato mio padre comprò.

Scorte di gas sì o scorte no, bollette che schizzano del 300 per cento

Potrei mostrarvi la mia ultima bolletta dell’elettricità per chiarire quanto la cosa mi tocca da vicino e mi preoccupa. E quanto avrei bisogno, come tutti, di capire fino a quando durerà questa situazione, se esiste una via d’uscita praticabile, oltre a rassegnarmi a docce fredde, pastasciutte crude e mezziguanti dentro casa, e se qualcuno la sta cercando seriamente o, come succede più spesso da noi, sta solo cercando qualcuno cui dare la colpa. L’ultima cosa che può farmi stare meglio è sentire o leggere ogni giorno previsioni sempre più calamitose sugli aumenti – tanto dopo il 300 per cento il cervello mi si annebbia – e vedere in tivù ogni giorno a pranzo e a cena servizi con imprenditori, albergatori e negozianti che sventolano bollette da mille fantastiliardi e annunciano in lacrime che domani chiuderanno e manderanno a casa cinque, dieci, cento lavoratori, ognuno dei quali non saprà più come pagare le proprie bollette aumentate del 300 per cento. Sarebbe più utile, per dire, appurare la situazione delle nostre scorte – per inciso, bei tempi quando le scorte erano solo quelle di protezione per i politici e il problema era ridurle, non aumentarle. Ma si può sapere come siamo messi con queste benedette scorte? Qualche giorno fa Bloomberg sosteneva che l’Italia era uno dei Paesi meno inguaiato e anzi stava vendendo gas; ma già domenica scorsa il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a Mezz’ora in più affermava che la situazione è tranquilla «al momento», e l’altro ieri siamo venuti a sapere dal presidente dell’Autorità per la regolazione dell’energia che in febbraio rischiamo ugualmente di ritrovarci tutti al freddo.

Pure le previsioni meteo fuffa: a che pro spaventarci così adesso?

Ed è proprio quando stavamo pensando che l’unica speranza di sopravvivere al prossimo inverno è riposta nel riscaldamento globale, che La Stampa annuncia: «Previsioni meteo, l’Italia rischia un’inverno di neve e gelo intenso». E qui gli zebedei cominciano a girare come pale eoliche. Perché i meteorologi seri ripetono che le previsioni a una settimana hanno la stessa sicurezza del testa-o-croce, figurarsi quelle a tre mesi – gli ultimi inverni miti che hanno scongelato le Alpi, secondo le previsioni a lungo termine sarebbero dovuti essere glaciali con temperature artiche e tormente epocali anche in pianura – quindi in linea di massima certe notizie sono pura fuffa. Ma anche se non lo fossero, a che pro spaventarci così adesso? Votare in massa a destra, il più classico riflesso obbligato della paura: fatto. Cosa possiamo fare di più, immagazzinare le flatulenze? Sostituire cane e gatto con un bue e un asinello? Scrivere già la letterina a Babbo Natale chiedendo che ci porti del carbone anche se non siamo stati cattivi? Emigrare in Paraguay solo perché il nome suona promettente e come libertà di stampa è al 32esimo posto nella classifica di Reporters Sans Frontières (l’Italia è al 40esimo)? E soprattutto: faremo in tempo a decidere, prima che Putin sganci l’atomica?