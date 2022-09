Nuccetelli denunciato da Ilary Blasi: «Sono povero, mi ha bloccato nei reality Mediaset»

Scoppia il caso Nuccetelli Blasi. La vicenda ruota intorno alla separazione della showgirl con Francesco Totti. Infatti, durante il programma televisivo I Fatti Vostri, intervistato da Salvo Sottile, Alex Nuccetelli aveva fatto delle precisazioni sulla fine della storia tra Ilary e Totti. Tra queste, c’era anche la velata accusa di aver distrutto la carriera dell’amico di Totti, che non aveva più potuto lavorare in Mediaset.

Il caso a I Fatti Vostri

Nell’intervista andata in diretta su Rai Due, Nuccetelli aveva fatto un appello a Ilary Blasi. «Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano» aveva dichiarato il manager. In più, aveva rivelato: «Sono in Rai, non potrò mai essere in Mediaset. L’amicizia con Francesco mi ha precluso tutto».

Secondo Nuccetelli, l’uomo era stato chiamato a Mediaset per diverse volte, ma alla fine non si era concluso nulla. L’uomo sospetta che si sia trattato della conseguenza di un ipotetico intervento della Blasi. Così, gli addetti stampa della showgirl hanno diffuso una nota: «Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio».

Nuccetelli e la denuncia di Ilary Blasi

«Le ricordo che procedere con gli avvocati nei miei confronti è procedere verso una persona povera. Dopo anni di Covid, il mio lavoro si è dovuto fermare e quattro volte sono stato frenato proprio dalla signora in tutti i reality Mediaset. Non so se mi confonde con il marito ma io sono qui, sono pronto, anzi ho anche tantissime cose da raccontare» ha commentato Nuccetelli.

Il riferimento sarebbe a una dichiarazione che la showgirl avrebbe fatto ai giornali, in base alla quale la donna avrebbe dei segreti in grado di rovinare la vita a 50 famiglie, in merito alla vicenda della sua separazione.