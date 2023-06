Nubifragio a Roma e strade allagate: rider stappa un tombino a mani nude

I violenti nubifragi che hanno colpito nelle scorse ore la Capitale hanno nuovamente trasformato le strade di Roma in veri e propri fiumi. C’è però chi, di fronte all’inazione del sindaco Roberto Gualtieri ha in qualche modo deciso di arrangiarsi da solo, come testimoniano alcune recenti immagini amatoriali.

Rider strappa tombino a mani nude a Roma: il video virale

Le immagini sono finite in anteprima sulla seguita pagina Welcome to favelas e fanno riferimento ad un rider eroe che in Via Tiburtina a Roma scende dal suo mezzo su due ruote e si china su un tombino per cercare di aprirlo a mani nude. Con questo gesto onorevole e altruista (che di certo però non gli dovrebbe competere) l’uomo ha così cercato di liberare la carreggiata dall’acqua, facendola naturalmente defluire. Sfortunatamente per lui, in ogni caso, nonostante gli sforzi a nulla è servito il suo gesto: dopo aver tentato in tutti i modi “l’impresa” l’uomo è stato costretto a desistere, resosi conto che sarebbe stato impossibile aprire il tombino.

Divertente e dolceamara, per il resto, l’ironia degli utenti del web che hanno commentato il video. C’è infatti chi ha scritto «Ha fatto più lui per Roma in 5 minuti che il comune negli ultimi 20 anni», mentre altri hanno rincarato la dose aggiungendo «Non servirà a un c***o, ma dategli una medaglia» o ancora «Se avessimo tutti un minimo di questo senso civico, vivremo in una società decisamente migliore!».

Disagi e allagamenti in tutta la città

Domenica 11 giugno un altro forte acquazzone ha interessato la Capitale, causando allagamenti soprattutto nelle zone di Centocelle e Tor Sapienza. In realtà, ad essere precisi, l’altezza dell’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti (fino a 20-30 centimetri) praticamente in tutti i quartieri della città. Oltre alla caduta di un albero in largo Cocconi si segnalano inoltre importanti disagi ai mezzi pubblici. Dopo il nubifragio Atac ha infatti dovuto chiudere le stazioni della metro di Manzoni, Ponte Lungo e Furio Camillo.