Novi Ligure, ragazzo di 15 anni morto in scooter mentre va a scuola

A Novi Ligure è morto un ragazzo di 15 anni mentre stava andando a scuola in scooter. In sella al suo motorino il giovane stava per raggiungere la sua classe, in provincia di Alessandria, quando lo scontro improvviso con un’automobile lo avrebbe sbalzato contro una cancellata. Inutili i soccorsi. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Novi Ligure, morto un ragazzo di 15 anni che andava a scuola

È morto un ragazzo di 15 anni a Novi Ligure alle 7.30 di questa mattina 26 ottobre. Il giovane viaggiava a bordo del suo motorino e stava per raggiungere la scuola dove studiava, in provincia di Alessandria. Poco prima del fatale incidente, il 15enne si trovava in via Raggio, in direzione di Novi Ligure. Lì un’automobile, una Skoda, stava svoltando all’altezza del Forno dell’Antica Ricetta. Secondo una prima ricostruzione la vettura, che arrivava in senso opposto, girava a sinistra per entrare in un parcheggio. Avrebbe a quel punto urtato lo scooter, sbalzando il giovane contro una cancellata del negozio.

Il casco integrale, nonostante fosse indossato e allacciato correttamente, avrebbe ceduto e lo studente avrebbe battuto la testa. Il ragazzo è morto sul colpo e dunque sono stati inutili i tentativi di soccorso del 118. Alla guida della vettura c’era un uomo di 56 anni che si è subito fermato per prestare aiuto all’adolescente. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri .