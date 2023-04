Novara, uomo morto dopo una lite in strada: fermato il presunto aggressore

Ieri sera a Novara, nel quartiere di Sant’Agabio, si è consumata una lite che è sfociata in una vera rissa con una vittima. L’uomo morto, 30 anni e di origini tunisine era rimasto ferito gravemente e si è spento questa mattina.

Uomo morto dopo una lite in strada a Novara

Secondo le prime ricostruzioni sull’accaduto, la lite è iniziata davanti a un bar e ha coinvolto più persone. In un secondo momento, la vittima e il presunto aggressore, anch’egli di origini tunisine e di 43 anni, si sono allontanati. Dalle parole ai fatti e il 30enne è stato colpito al petto da un oggetto affilato. Inizialmente la Polizia aveva ipotizzato che si trattasse di un coltello o di un coccio di bottiglia, ma sulla scena dell’aggressione non è stato trovato nessun indizio. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti della zona. Il presunto aggressore ha atteso l’arrivo dei soccorsi e degli agenti di Polizia, poi è stato portato in questura per essere sentito dalle forze dell’ordine e si trova tutto’ora lì in stato di fermo.

La lite tra i due sarebbe iniziata sabato, per poi proseguire anche nel pomeriggio del giorno successivo portando a questo tragico epilogo. L’uomo aggredito è stato portato in gravi condizioni al pronto soccorso della città piemontese, dove è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico. Dopo qualche ora, però, è morto in ospedale.

Episodio analogo a Prato

Episodio simile tra connazionali è successo a Prato. La vittima è un 44eene di origine cinese, accoltellato la scorsa notte all’interno del suo locale. Ad essere ferita lievemente nell’agguato è stata anche la moglie dell’uomo, che si trovava nel ristorante al momento dell’aggressione. Secondo le prime indagini della Polizia, ad aggredire i due coniugi sarebbe stato un altro cinese. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, anche se si propende per un regolamento di conti violento rispetto a qualcosa successo prima di ieri notte.