Djokovic, vaccini anti Covid e Australian Open: «Improbabile vada, non accettiamo ricatti»

Novak Djokovic potrebbe saltare gli Australian Open. Anzi, è quasi certo che sarà così. Il primo Slam dell’anno potrebbe perdere uno dei suoi grandi protagonisti e non a causa di un infortunio, come spesso accade nello sport. Il motivo sarebbe l’avversione del tennista serbo e della sua famiglia alla vaccinazione anti Covid 19. Secondo i nuovi regolamenti, infatti, quest’anno per partecipare al torneo australiano, il primo dei quattro Slam, sarà obbligatorio essere vaccinati. Una norma che pare non andare proprio giù al numero uno del ranking mondiale né al padre, Srdjan Djokovic. Non c’è stata, invece, una presa di posizione ufficiale del tennista, che ad oggi non ha mai rivelato se si sia o meno vaccinato.

Australian Open: Djokovic non ci sarà?

Secondo quanto dichiarato da Srdjan Djokovic, padre di Novak, «è improbabile che giochi gli Australian Open se le condizioni sono queste». Il riferimento è all’obbligo di vaccinazione e lui stesso lo spiega durante l’intervista con l’emittente serba Tv Prva. «L’essere vaccinati o meno risponde a un diritto personale di ogni individuo», ha dichiarato. Srdjan ha poi insistito sul suo ragionamento in difesa del figlio: «Nessuno può violare la privacy del singolo perché ognuno ha il diritto di decidere per la propria salute. Se Novak si è vaccinato o meno è un argomento che riguarda esclusivamente lui. Non credo che lo rivelerà, e sotto questi ricatti probabilmente non giocherà lo Slam». Djokovic non è l’unico tennista no vax del circuito Atp e altre assenze sembrano possibili.

Australian Open: il caso Djokovic e le reazioni social

Sui social, soprattutto su Twitter, la notizia è circolata rapidamente e la formazione di veri e propri schieramenti a difesa o contro il tennista serbo è stata altrettanto veloce. Novak Djokovic viene praticamente osannato da tanti no vax, che lo ergono a simbolo di chi «non si piega». Tanti i Tweet che elogiano la sua scelta, definendolo uno «che ragiona» o ancora un «uomo vero». Tanti altri, però, non hanno apprezzato la sua scelta e ironizzano sull’eventuale assenza del tennista agli Australian Open, minimizzandola.