Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Madrid: problemi al gomito per il serbo

Dopo la clamorosa eliminazione nell’Atp di Banja Luka, il fuoriclasse serbo e numero 1 al mondo Novak Djokovic non disputerà il torneo Masters 1000 di Madrid per recuperare dall’infortunio al gomito destro.

La sconfitta di Novak Djokovic a Banja Luka e il forfait per Madrid

Il numero 1 al mondo del tennis Novak Djokovic ha perso nei quarti di finale dell’Atp a Banja Luka contro Lajovic. Dopo la fine della partita persa contro il connazionale e numero 70 del mondo Dusan Lajovic, il 35enne di Belgrado aveva già parlato della sua scarsa condizione fisica e dopo meno di 24 ore è stato pubblicato l’annuncio del forfait dal Masters 1000 spagnolo che Djokovic ha vinto in tre occasioni. «Il gomito destro non è in una condizione ideale ma spero di essere completamente pronto per la prima partita» del Roland Garros, questo il messaggio. Djokovic già lo scorso 18 aprile aveva lanciato l’allarme per la sua condizione fisica in vista della tappa parigina del Grande Slam in programma il 28 maggio. Il numero uno al mondo, che si era già operato nel 2018 ad un intervento chirurgico all’articolazione, nelle ultime partite aveva indossato una vistosa fascia nera al gomito come precauzione. A causa di questo infortunio anche la partecipazione al torneo di Roma è a rischio per il campione serbo.

Un altro ritiro dopo quello di Rafa Nadal e Matteo Berrettini

Il ritiro di Novak Djokovic dall’ATP Masters 1000 di Madrid avviene poco dopo quello di Matteo Berrettini. Il tennista azzurro ha annunciato sui social che cercherà di recuperare a tutti costi per giocare il torneo di Madrid: «È iniziato l’intenso programma di riabilitazione con il mio team medico a Barcellona. Farò qualsiasi cosa per poter essere in grado di tornare a competere il più presto possibile. Sfortunatamente non sarò in grado di prendere parte al torneo di Madrid. Vi aggiornerò quando avrò altre notizie. Grazie a tutti per il supporto». Oltre a Novak e Matteo anche Rafa Nadal ha dato forfait per il torneo nella capitale spagnola.