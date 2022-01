Djokovic in Australia: le battute e i meme su Djokovid

Novak Djokovic sta trascorrendo la quarantena al Park Hotel di Melbourne in attesa dell’udienza di lunedì quando il giudice Anthony Kelly valuterà il ricorso contro la sua espulsione. Intanto la ministra italiana degli Interni Karen Andrews ha ricordato che il tennista, bloccato al suo arrivo in aeroporto a causa di una irregolarità sulle regole anti-Covid per l’ingresso, può lasciare il Paese quando vuole e che non è certo agli arresti come denunciato dalla famiglia.

Il padre ha paragonato Novak a Spartaco e a Gesù

Nelle ultime ore il padre del tennista Srdjan Djokovic ha paragonato il campione a Spartaco e «leader del mondo libertario». «Un idolo, la luce in fondo a un tunnel» di fronte «all’oligarchia politica occidentale» che «si crede che il mondo sia suo». Non solo. Novak sarebbe come «Gesù Cristo, che hanno crocifisso». Secondo Djokovic padre alcuni stanno tentando «di crocifiggere, umiliare e mettere in ginocchio» il figlio. E l’intera famiglia ha voluto rimarcare che lui non ha violato alcuna legge o regolamento australiano nel tentativo di entrare nel Paese e giocare il Grande Slam e che quanto sta accadendo è «il più grande scandalo diplomatico-sportivo della storia».

Nell’hotel di Melbourne anche la tennista ceca Renata Voracova

Al tennista non è stato permesso di trasferirsi nell'appartamento che aveva affittato, dove si trova il suo team. Ma non è l'unico ospite "vip" dell'albergo alla periferia di Melbourne con 107 camere utilizzato dal governo australiano per i richiedenti asilo e durante la prima ondata della pandemia come Covid hotel. Con lui, e per lo stesso motivo, la tennista ceca Renata Voracova che si è vista cancellare il visto d'ingresso per una esenzione medica non ritenuta valida. L'affaire Djokovic e le sue posizioni No Vax hanno scatenato i social, tra battute e meme sul tennista da tempo ribattezzato Novax e Djokovid.

