Nasce Novaya Gazeta Europe per raccontare la guerra in Ucraina

Nuova vita per la Novaya Gazeta, lo storico quotidiano indipendente russo. Dopo l’inizio della guerra in Ucraina e la stretta di Vladimir Putin sulla libertà di stampa, il giornale diretto dal premio Nobel per la Pace 2021 Dmitry Muratov che pubblicò tra l’altro i reportage di Anna Politkovskaja sulla guerra in Cecenia aveva deciso di restare aperto autocensurandosi. Il 29 marzo scorso però a causa della crescente pressione la redazione aveva annunciato la sospensione delle pubblicazioni fino al termine del conflitto. Ora alcuni giornalisti della redazione hanno lanciato un nuovo media con sede in Europa.

Nasce Novaya Gazeta Europe

Il caporedattore di Novaya Gazeta Europe, Kirill Martynov, ha spiegato che il giornale sarà indipendente dalla Novaya Gazeta russa, «sia legalmente che nella pratica». La redazione sarà composta dai giornalisti che hanno scelto di lasciare la Russia.

The team of @novayagazeta_eu is happy to announce we are here and ready to fight for the freedom of speech.https://t.co/xIeKymoOJA Say good luck to us. — Kirill Martynov (@kmartynov) April 7, 2022

Misure di sicurezza per i giornalisti che seguiranno il progetto

«Non ci sarà nessuno che lavorerà contemporaneamente per Novaya Gazeta e Novaya Gazeta Europe», ha aggiunto Martynov parlando al Moscow Times. Il nuovo quotidiano intende raggiungere un pubblico nazionale e internazionale. Martynov, che ora vive a Riga, ha aggiunto che il suo team sta anche valutando il lancio di un’edizione in lingua lettone. «Vogliamo dimostrare che non soffriamo del complesso imperialista», ha spiegato. «Non ci aspettiamo che chi vive nei Paesi in cui ci trasferiamo legga e parli russo». «Dobbiamo combattere per la voce della Russia contro la guerra, sia in Europa che nel mondo. Dato che sono trascorsi meno di cinque mesi dalla consegna del Premio Nobel per la pace a Muratov e la chiusura di Novaya Gazeta, sento che dobbiamo trarre alcune lezioni, alzare la posta in gioco e creare qualcosa di globale». Per questioni di sicurezza, non è stato ancora rivelato se nel nuovo progetto sarà coinvolto anche Muratov. «Naturalmente stabiliremo protocolli di sicurezza per le persone che lavorano per noi», ha concluso Martynov. «Sceglieranno se pubblicare a loro nome» o sotto pseudonimo». Novaya Gazeta Europe sarà lanciato ufficialmente la prossima settimana, ma il canale Telegram, l’account Instagram e Twitter sono già attivi.

Anna Politovskaja e gli altri giornalisti di Novaya Gazeta uccisi

Fondata nel 1993, Novaya Gazeta negli anni si è occupata delle guerre in Cecenia, di corruzione, di terrorismo e della persecuzione in Russia della comunità LGBTQ+. Diversi suoi giornalisti dal 2000 sono stati uccisi per le loro inchieste. Tra questi Anastasia Baburova, Yuri Shchekochikhin e Anna Politkovskaja, autrice di importanti reportage sulla seconda guerra cecena e sulle violazioni dei diritti umani in Russia.