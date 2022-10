Nour stasera su Rai3: trama, cast e storia vera del film con Castellitto

Stasera 1 ottobre, alle 21.25 su Rai3, arriva in prima visione Nour, film del 2019 di Maurizio Zaccaro. La trama si ispira liberamente al libro Lacrime di sale del medico Pietro Bartolo, di cui si racconta la vita e il lavoro nei centri migranti di Lampedusa. Al centro della narrazione il rapporto del protagonista con una bambina di 10 anni, che approda in Italia dopo un lungo viaggio sul Mediterraneo. Interprete di Bartolo è Sergio Castellitto, mentre nel cast figurano anche Matilde Piana, Raffaela Rea e Linda Mresy. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Nour, trama e cast del film stasera 1 ottobre 2022 su Rai3

Il film di Maurizio Zaccaro è, come detto, adattamento cinematografico del libro Lacrime di sale di Pietro Bartolo. Proprio quest’ultimo, con il volto di Sergio Castellitto, è il personaggio principale della narrazione. Accanto a lui c’è la piccola Nour (Linda Mresy), bambina di appena 10 anni che giunge in Italia a seguito di un intenso ed estenuante viaggio sulla rotta dei migranti. Uscita indenne da un violento naufragio nel Mar Mediterraneo, sbarca con un po’ di fortuna a Lampedusa. Immediatamente riceve i soccorsi del medico Pietro Bartolo, il quale non sa che quell’incontro risulterà fondamentale per la vita della bambina.

Tassello dopo tassello, l’uomo ricostruisce il passato della piccola, giunta senza alcun sostegno familiare. Scopre così che Nour sta disperatamente cercando sua mamma, da cui si è separata prima della partenza dal suo paese natale e che non ha più rivisto. Affezionandosi sempre di più a lei, Pietro decide di impegnarsi con ogni suo mezzo per aiutarla a ritrovare la sua famiglia e allo stesso tempo di garantirle un presente sereno e una speranza di futuro.

Nour, la storia vera che ha ispirato il film stasera 1 ottobre 2022 su Rai3

Protagonista della vicenda è Pietro Bartolo, per 35 anni al lavoro sul molo dell’isola di Lampedusa e nel suo ambulatorio. È stato infatti responsabile delle prime visite ai migranti che giungevano dopo i loro lunghi e intensi viaggi nel Mediterraneo nella speranza di una vita migliore. Eletto europarlamentare nel 2019 nelle liste del Partito Democratico, è vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. Assieme alla giornalista Lidia Tilotta ha scritto il libro Lacrime di sale, da cui trae ispirazione la sceneggiatura. La bambina protagonista si ispira a Kebrat, con cui Bartolo ha condiviso momenti toccanti e profondi che ha descritto nel libro. «Non dimenticherò mai il suo volto», si legge fra le pagine. «Il 3 ottobre 2013 i pescherecci scaricarono i corpi di uomini e donne morti durante un naufragio. Lei era lì, fra i cadaveri».

«Mi sono chiesto come mettere in scena la storia di Nour con il dovuto rispetto», ha detto il regista Zaccaro al Torino Film Festival. «Ho capito che nulla poteva essere ricreato in modo posticcio». La narrazione del film quindi segue pedissequamente gli eventi reali, con le opportune modifiche cinematografiche, ma tenendo ben saldo il legame con la storia vera. Il film è uscito in sala il 10 agosto 2020.