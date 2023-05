Sicilia, tre notti gratis a San Marco d’Alunzio per attirare i turisti

Un’iniziativa che ha catturato l’attenzione di turisti e operatori turistici negli ultimi giorni: a San Marco D’Alunzio, in provincia di Messina, è partito il progetto dedicato all’ospitalità diffusa. Il caratteristico borgo dei Nebrodi, che conta quasi duemila abitanti, ha destinato gratuitamente ben 30 camere di un complesso di edifici situati nel centro storico ai turisti in arrivo per la prima volta.

Il progetto delle tre notti gratis a San Marco D’Alunzio

La visione è partita dall’amministrazione comunale, guidata da Filippo Miracula, con la prospettiva di valorizzare il territorio, affascinando i turisti con le bellezze di San Marco D’Alunzio. Per loro, un vero e proprio alloggio gratis per tre notti. Un’iniziativa turistica resa possibile attraverso il recupero di parte del patrimonio edilizio dismesso, avviato nell’ambito dell’Area Interna Nebrodi, da destinare a case-albergo, affidando la gestione ad operatori del settore alberghiero, in modo da adibirlo a ricettività turistica.

Come aderire all’iniziativa delle tre notti gratis a San Marco D’Alunzio

Per passare dalla teoria alla pratica, l’operatore dovrà riservare prioritariamente i posti letto, a titolo gratuito e per tutto il mese di agosto, ai cittadini della rete Borghi dei borghi, ai cittadini della Rete Marciana (San Marco Evangelista) ed ai turisti che per la prima volta visiteranno il paese, che potranno così usufruire di tre notti gratis. Come commentato dal sindaco: «Abbiamo ristrutturato 7 edifici nel cuore del borgo, da destinare alla ricettività turistica. Il nostro tesoro artistico-culturale è racchiuso in 22 chiese e 3 musei. Siamo famosi per l’estrazione del marmo rosso, ma anche per la spiccata tradizione agricola, la zootecnia e per l’artigianato».

Il primo cittadino, Filippo Miracula, ha inoltre specificato come la necessità primaria sia quella di «valorizzare il territorio e incrementare il turismo nel comprensorio, attraverso il marketing territoriale, gli eventi e le informazioni turistiche».