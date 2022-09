Una notte con la regina stasera su RaiMovie: trama, cast, storia vera e curiosità

Julian Jarrow (The Crown) dirige Sarah Gadon e Rupert Everett in Una notte con la regina, commedia del 2015. Il film andrà in onda stasera 18 settembre alle 21.20 su RaiMovie alla vigilia dei funerali di Elisabetta II. La trama infatti vede la futura sovrana unirsi ai festeggiamenti per la fine della Seconda guerra mondiale con la sorella Margareth. La narrazione prende spunto da una storia vera che ha coinvolto da piccola la futura regina del Regno Unito. Nel cast anche Emily Watson e Jack Reynor. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Una notte con la regina, trama e cast del film stasera 18 settembre 2022 su RaiMovie

Londra, 8 maggio 1945. Il primo ministro britannico Winston Churchill ha appena annunciato la vittoria degli Alleati sull’esercito nazista. La Seconda guerra mondiale è dunque ormai finita e il popolo può lasciarsi andare ai festeggiamenti in strada. Mentre le strade si riempiono di persone, a Buckingham Palace re Giorgio VI (Rupert Everett) si prepara per il suo discorso alla nazione via radio. Con lui c’è la regina consorte Elisabetta (Emily Waston) e le sue due figlie Elizabeth (Sarah Gadon) e Margareth (Bel Powley). Affascinate dalla gioia comune e dalla folla, chiedono ai genitori di poter lasciare il palazzo e unirsi così alla festa.

Nonostante la riluttanza inziale dei genitori, soprattutto da parte della madre, le due ragazze ottengono il permesso a patto di rispettare determinate regole. Le due infatti dovranno restare sempre assieme alla scorta reale, che le accompagnerà da Buckingham Palace all’Hotel Ritz. Qui infatti si terrà un ballo, cui le principesse potranno partecipare fino a mezzanotte. Entro lo scoccare dell’ora infatti dovranno tornare a casa, senza esitare. Poco dopo l’arrivo all’hotel, però, Margareth riesce a eludere la scorta e allontanarsi dal ballo con un ufficiale della marina, ignaro della sua identità. Toccherà ad Elizabeth mettersi sulle sue tracce grazie all’aiuto di Jack Hodges (Jack Reynor), un aviatore che ha disertato durante la guerra.

Una notte con la regina, 5 curiosità sul film stasera 18 settembre 2022 su RaiMovie

Una notte con la regina, la trama si basa su una storia vera

La trama del film, pur essendo frutto della fantasia del regista, si basa su una storia vera. La sera dell’8 maggio 1945, le allora giovani Elizabeth (14 anni) e Margareth (19 anni) lasciarono il palazzo alle 22 per unirsi a un gruppo di persone in festa. Rientrarono a Buckingham Palace solo dopo l’1 di notte dopo aver partecipato a un ballo.

Una notte con la regina, le riprese e l’uscita per il 70esimo anniversario dell’evento

Il film dunque si svolge interamente nella serata dell’8 maggio 1945. Alcune scene, tra cui quella a Trafalgar Square, sono state girate l’8 maggio 2014, in occasione del 69esimo anniversario dell’evento. Il film è poi sbarcato nelle sale britanniche esattamente un anno dopo, per celebrare i 70 anni della vittoria inglese nella Seconda guerra mondiale. In Italia, il film è arrivato poi il 7 aprile dell’anno successivo.

Una notte con la regina, solo poche scene girate a Londra

Sebbene il film si svolga interamente a Londra, la troupe ha girato solo poche scene nella capitale inglese. Attori e regista hanno girato spesso a Kingston upon Hull per gli esterni e a Chatsworth House per gli interni. L’Hotel Ritz non è quello londinese, ma si è girato nella struttura di Bruxelles.

Una notte con la regina, Roger Allam ha recitato anche in The Queen

Nel cast è presente Roger Allam, che qui interpreta un contrabbandiere che aiuta la principessa Margareth durante la sua fuga notturna. L’attore ha anche recitato nel film The Queen con Helen Mirren, recitando nei panni di Robin Janvrin, assistente della protagonista Elisabetta II.

Una notte con la regina, recensioni e incassi

Secondo i dati ufficiale di Mojo Box Office, la pellicola ha incassato poco più di 4,7 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 90 mila in Italia. Buona la risposta della critica, tanto che su Rotten Tomatoes vanta il 75 per cento di recensioni positive con un voto medio di 5,8 su 10.