Notte Prima Degli Esami Oggi stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Nicolas Vaporidis e Carolina Crescentini sono i protagonisti di Notte Prima Degli Esami – Oggi in onda stasera, lunedì 7 marzo 2022, alle 21.25 su Nove. Diretto da Fausto Brizzi e uscito nelle sale nel 2007, la commedia racconta la storia di Luca Molinari, diviso tra l’amore per l’addestratrice di delfini Azzurra, il comportamento immaturo del padre e gli imminenti esami di maturità.

Notte Prima Degli Esami – Oggi: cosa sapere sul film in onda stasera su Nove alle 21.30

Notte Prima Degli Esami – Oggi: la trama

Siamo nel 2006 e Luca Molinari frequenta l’ultimo anno di liceo, certo di non essere ammesso alla maturità assieme agli amici di sempre, Riccardo, Alice, Massi e Simona. La sua vita, abitudinaria e più o meno normale, viene stravolta da un momento all’altro quando, un giorno, si imbatte per caso in Azzurra, una stravagante biologa marina, più grande di lui, di cui si innamora. A distrarlo dai libri ci pensa, oltre all’amore, anche il padre Paolo che, con la scusa di andare a giocare a calcetto, tradisce la moglie Antonella con Elisabetta, professoressa di matematica del figlio. Quando il ragazzo lo scopre, l’uomo gli promette che troncherà il rapporto e non la rivedrà mai più. In mezzo a questo marasma, la Nazionale Italiana è impegnata a giocare i Mondiali di calcio in Germania e, tra un ripasso e l’altro, le partite degli Azzurri diventano un vero e proprio rito. Ma l’equilibrio precario che Molinari prova a tenere faticosamente insieme si infrange quando succede il patatrac: la madre scopre il tradimento dal blog del figlio, abituato a condividere i fatti degli altri sul web, e l’uomo viene lasciato sia dalla moglie che dall’amante. In quest’affastellarsi di disavventure, riuscirà l’adolescente a sopravvivere all’esame?

Notte Prima Degli Esami – Oggi: il cast

Oltre a Nicolas Vaporidis e Carolina Crescentini nei panni di Luca Molinari e Azzurra De Angelis, nel cast troviamo anche Giorgio Panariello (Paolo Molinari), Serena Autieri (professoressa Elisabetta Paliani), Paola Onofri (Antonella Molinari), Eros Galbiati (Riccardo), Sarah Maestri (Alice Corradi), Andrea De Rosa (Massi Apolloni), Chiara Mastalli (Simona Natali), Armando Pizzuti (Filippo Santilli), Franco Interlenghi (nonno Luigi), Clizia Fornasier (Giulia), Enzo Salvi (ispettore Vannucci), Roberto Ciufoli (commissario), Riccardo Rossi (presidente della commissione) e Giorgio Faletti (professor Martinelli).

Notte Prima Degli Esami – Oggi: cinque curiosità sulla pellicola

1) Notte Prima Degli Esami – Oggi: la nascita del newquel

Notte Prima Degli Esami – Oggi non è un sequel ma un newquel. Si tratta di una formula ideata appositamente da regista e team di produzione, desiderosi di testare un format innovativo, calando Luca e i suoi amici in un contesto ambientato 20 anni dopo rispetto alla pellicola originale. L’obiettivo? Creare un parallelismo tra ragazzi di allora e di oggi, ma anche tra il mondo di allora e quello di oggi.

2) Notte Prima Degli Esami – Oggi: Roma caput mundi

Ogni singola scena del film è stata girata nella città di Roma. Tra le location riconoscibili, figurano Castel Di Guido e l’ITIS Giovanni Giorgi, trasformato nella scuola dove si svolgono i tanto temuti esami di maturità.

3)Notte Prima Degli Esami – Oggi: perché il pubblico non è rimasto entusiasta

Al contrario di Notte Prima Degli Esami, la pellicola ha ricevuto un’accoglienza piuttosto tiepida da parte del pubblico. I motivi sono diversi: una scrittura debole dei personaggi, l’annullamento quasi totale del fattore nostalgia, del tutto inesistente nel 2006 che, rispetto agli Anni ’80, è decisamente più vicino cronologicamente e la presenza degli adulti, eccessiva e ingombrante.

4) Notte Prima Degli Esami – Oggi: la genesi della colonna sonora

Oltre a pezzi dei Queen, dei Finley e di Luca Carboni, la colonna sonora è ricca di musiche originali. Si tratta di creazioni del maestro Bruno Zambrini, autore della soundtrack di Notte Prima Degli Esami e di colonne sonore per musicarelli, film comici (come la saga di Fantozzi) e cinepanettoni (in particolare quelli di Neri Parenti, come Vacanze di Natale a Cortina).

5) Notte Prima Degli Esami – Oggi: una pioggia di premi

Nonostante lo scarso entusiasmo palesato dalla gente in sala, il lungometraggio ha ricevuto un Telegatto al Miglior Film e un Mtv Trl Award come Film dell’anno. Da non dimenticare anche il Nastro d’argento speciale a Fausto Brizzi, proclamato Personaggio dell’anno.