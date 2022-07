Una notte al museo: mostre e giardini storici d’Italia aperti di sera

Il chiaro di luna e i raggi avvolgenti del tramonto estivo offrono l’opportunità di ammirare, in un clima sospeso fra mito sogno e leggenda, opere di arte contemporanea, mosaici di impronta bizantina, monumenti romani e rovine archeologiche. Che grazie alle luci basse acquisiscono il magnetismo di una quinta teatrale. E fra i gioielli di casa nostra, Tag43 ha scelto cinque mete aperte di sera, che da Nord a Sud del Paese fanno vivere emozioni all’insegna del bello.

Milano e la lotta agli stereotipi che limitano l’acceso delle donne agli Stem

Sembra un’astronave planata accanto ai Bagni Misteriosi di Giorgio De Chirico, nel giardino della Triennale, a Milano, dove in estate sono in calendario al calare del sole incontri, proiezioni, djset, concerti. L’installazione, firmata da Space Caviar con linee avveniristiche che celebrano il design di casa nostra, ha un nome che è un programma: Mind the Stem gap strizza l’occhio alla celebre frase della Metro londinese, invitando a far attenzione agli stereotipi, che ancora oggi limitano l’acceso delle donne agli Stem, acronimo di science, technology, engineering and mathemathics. La Fondazione Bracco, sponsor dell’iniziativa, ne ha fatto un manifesto, per avvicinare alla scienza le bambine e le giovani. Magari anche in modo ludico, cominciando con il farle accedere a un videogioco didattico, attraverso 16 postazioni con visore ottico e joystick. Dai 10 anni in poi, ingresso libero. www.triennale.org

Le piazze di Ravenna diventano dei palcoscenici d’eccezione

Torna il circuito Bella di sera, con il quale le piazze di Ravenna diventano dei palcoscenici d’eccezione, per concerti, dibattiti, laboratori per bambini, in una città con vetrine illuminate e negozi aperti. E non è tutto, perché con Mosaico di notte sono previsti gli itinerari di visita ai monumenti che resero grande la capitale dell’Impero Romano d’Occidente. L’estate ravennate regala un’occasione ghiotta per riscoprire i capolavori dell’arte musiva, in strutture che vanno dalla basilica di San Vitale a quella di Sant’Apollinare in Classe, passando per la Domus dei tappeti di pietra e il Mausoleo di Galla Placidia, che con la magia del suo cielo stellato ha ispirato l’abbondante uso dell’oro nella pittura di Gustav Klimt e la canzone Night and day di Cole Porter. Fino al 31 agosto www.turismo.ra.it

La luna sul Colosseo racconta i segreti dell’anfiteatro Flavio

Vivere il brivido di assistere a un combattimento fra gladiatori, seguendolo da dietro le quinte? Beh, si può fare nel cuore di Roma, grazie ai percorsi de La luna sul Colosseo, che raccontano i segreti dell’anfiteatro Flavio, attraversando il piano dell’arena e il lungo reticolo dei sotterranei. La camminata tocca anche le gallerie e i passaggi in cui si preparavano gli spettacoli, ovvero ambienti nei quali venivano stoccati i materiali di scena e dove gli animali destinati alle venationes, le manifestazioni di caccia, aspettavano in gabbia di essere trasportati con montacarichi al piano superiore. Da quest’anno una videoinstallazione riproduce il Dipinto di Gerusalemme, collocato nel fornice occidentale da cui entravano gladiatori e belve. Le immagini proiettate nella stessa area restituiscono in modo immersivo scene del Nuovo e dell’Antico Testamento narrate nel quadro. Fino a ottobre giovedì venerdì e sabato dalle 20 alle 22.30. www.parcocolosseo.it

Serate nel Parco archeologico di Paestum

Lasciarsi incantare dallo stile severo, imponente, arcaico dei templi dorici che documentano il centro magnogreco di Paestum, come accadeva ai primi visitatori stranieri del ‘700. È quello che promettono le serate in calendario fino ai primi di settembre nel Parco archeologico, dove si svolgono spettacoli, tragitti rischiarati dalle lanterne, aperture straordinarie di santuari. Che danno un’emozione in più, per le tematiche spirituali che sono valorizzate dall’ambientazione notturna. A Paestum la fanno da padrone la religione greca e romana, oltre ai templi, quello meridionale di Nettuno su tutti, mentre a Velia nel quartiere a Sud del complesso tornano passeggiate con le lucerne al chiaro di luna. Aperture speciali a Paestum il 17, 24, 31 luglio e 3 settembre, a Velia il 19, 28 agosto e 2 settembre. www.museopaestum.beniculturali.it

Atmosfera da sogno nella Valle dei templi di Agrigento

Anche la Valle dei templi di Agrigento, che nei secoli è entrata nell’immaginario di artisti, filosofi e scrittori come Ariosto, Goethe, Dumas, punta sull’atmosfera da sogno dei resti archeologici accarezzati dai riflessi caldi del crepuscolo o dalle luci che la notte fanno sembrare una quinta scenica il parco che si dipana lungo il crinale roccioso a Sud dell’abitato antico. Al calar del sole assumono un aspetto fiabesco, che rimanda all’intreccio fra mito e storia, le strutture che testimoniano il ruolo di primo piano ricoperto dalla città della Magna Grecia. Svettano maestosamente i templi dorici che sono consacrati, dalla parte orientale a quella occidentale, a Giunone, Concordia, Ercole, Zeus, poi ai Dioscuri e a Vulcano, mentre più in basso i fari lambiscono il fiume Akragas, che taglia la piana di San Gregorio. Fino al 18 settembre, visite dalle 18 e dalle 21. www.lavalledeitempli.it