Una notte da leoni 3 stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 26 giugno, alle 21,20 su Italia 1, torna Una notte da leoni 3 di Todd Phillips. La trama del film vede Alan, Stu e Phil coinvolti in una storia di droga e criminalità dopo che Chow, gangster che avevano già incontrato nei primi due capitoli, evade di prigione. Torneranno a Las Vegas, città dove tutto ebbe inizio. Nel cast Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms e John Goodman. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Una notte da leoni 3, trama e cast del film stasera 26 giugno 2022 su Italia 1

La trama del film ha inizio due anni dopo gli eventi del secondo capitolo. Leslie Chow (Ken Jeong) evade di galera sfruttando una rissa creatasi fra detenuti e secondini. Intanto, Alan (Zach Galifianakis), durante una delle sue solite bravate, acquista una giraffa che intende portare a casa. Nel trasporto in autostrada, però, ne causa accidentalmente la decapitazione. In preda alla rabbia per l’ennesima delusione del figlio, il padre Sid (Jeffrey Tambor) ha un infarto e muore in casa fra le braccia della moglie. Al funerale partecipano anche Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Doug (Justin Bartha), che rivela agli altri che Alan non prende da mesi le sue medicine ed è fuori controllo. La famiglia è decisa a farlo ricoverare in un centro psichiatrico, ma ha bisogno dei suoi amici per convincersi che sia la cosa giusta.

Ottenuto il consenso di Alan, i quattro partono per l’istituto psicoterapeutico in Arizona. Durante il viaggio però vengono attaccati da un noto criminale della zona. Si tratta di Marshall (John Goodman), che si fa accompagnare da “Doug nero” (Mike Epps), spacciatore già visto nel primo capitolo. I due raccontano che Leslie Chow, fuggito di prigione, ha rubato loro 21 milioni di dollari. Dopo aver preso in ostaggio Doug, Marshall li ricatta chiedendo loro di contattare il gangster e riportarglielo, vivo o morto. Torneranno così a Las Vegas, dove tutto ebbe inizio.

Una notte da leoni 3, 5 curiosità sul film stasera 26 giugno 2022 su Italia 1

Una notte da leoni 3, gli attori convinti dal cachet

L’intero film di Todd Phillips si regge sui tre protagonisti principali, ossia Phil, Stu e Alan. Tuttavia, i tre attori non erano convinti di partecipare al progetto, temendo che la saga potesse perdere slancio. Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis, infatti, erano convinti che trattare per la terza volta gli stessi temi potesse stancare il pubblico, come testimoniato in seguito dagli incassi. Un lauto di stipendio di 15 milioni a testa ha però messo le cose in chiaro e i tre hanno deciso di accettare, a patto di chiudere il cerchio.

Una notte da leoni 3, la troupe aveva consultato Robert Downey Jr.

La storia del terzo capitolo vede i protagonisti affrontare Marshall, un boss della droga nei cui panni recita John Goodman. Tuttavia la produzione aveva inizialmente pensato a diverse celebrità di Hollywood. Come riporta Imdb, infatti, Todd Phillips aveva contattato Sean Penn e Robert Downey Jr. Entrambi, nonostante l’interesse, dovettero rinunciare per altri impegni professionali.

Una notte da leoni 3, Mike Tyson abbandona il ring

Una notte da leoni 3 è l’unico capitolo dell’intera trilogia a cui Mike Tyson non ha partecipato. Se nel primo capitolo aveva un ruolo di rilievo, in quanto proprietario della tigre rubata dai protagonisti, già nel secondo film la sua presenza si era ridotta a un semplice cameo finale nelle vesti di cantante per matrimoni. Il pugile, tuttavia, aveva inizialmente manifestato interesse a comparire anche nel terzo capitolo, ma in un secondo momento ha preferito farsi da parte.

Una notte da leoni 3, le recensioni negative e gli incassi ridotti

Nonostante le grandi attese, alimentate dal successo dei primi due capitoli, Una notte da leoni 3 non è stato apprezzato a sufficienza. La critica ha riservato un duro trattamento al film, tanto che sul sito americano Rotten Tomatoes ha ottenuto solo il 19% di reazioni positive. Deludenti anche gli incassi, soprattutto se in confronto con quelli del suo predecessore. Realizzato con un budget di 100 milioni di dollari, il film ne ha incassati poco più di 300 a livello globale, circa la metà di Una notte da leoni 2 e un terzo in meno del primo capitolo.

Una notte da leoni 3, il cameo del regista

Il terzo capitolo della saga vede anche un cameo speciale dello stesso regista Todd Phillips. È possibile infatti vederlo nei panni di Mr. Creepy, uomo che in accappatoio paga una prostituta nella stanza di un motel. Nel cast tornano anche Heather Graham nei panni di Jade, cubista sposata da Stu nel primo capitolo, e Mike Epps in quelli di “Doug nero”, spacciatore di fiducia di Alan.