Una notte da leoni 2 stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Altro matrimonio, altro giro. Potrebbe riassumersi così Una notte da leoni 2, sequel del fortunato film di Todd Phillips con Bradley Cooper e Zach Galifianakis. In onda stasera 19 giugno, alle 21,20 su Italia 1, vede i tre amici nuovamente succubi di un post sbornia colossale che fa dimenticare i ricordi di una notte intera a Bangkok, in Thailandia. Qui sono giunti per festeggiare il matrimonio di uno di loro, ma l’addio al celibato si è rivelato nuovamente molto più esagerato del previsto. Nel cast Ed Helms, Justin Bartha e Mike Tyson. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Una notte da leoni 2, trama e cast del film stasera 19 giugno 2022 su Italia 1

La trama del film ha luogo due anni dopo la folle notte a Las Vegas del primo capitolo. Stu (Ed Helms) è pronto a sposarsi con la sua fidanzata Lauren, originaria di Bangkok, e invita al matrimonio Phil (Bradley Cooper) e Doug (Justin Bartha) ma non Alan (Zach Galifianakis). È infatti convinto che la sua presenza possa rovinare tutto e spera di partire in Thailandia senza di lui, ma dovrà suo malgrado ricredersi. E così i quattro si trovano all’aeroporto dove conoscono Teddy (Mason Lee), fratello minore di Lauren molto legato a Stu ma inviso ad Alan, che lo ritiene un intruso nella comitiva.

Giunti in Thailandia, nel resort che ospiterà le nozze, si riuniscono in spiaggia per brindare alla salute di Stu, che ha esplicitamente richiesto di saltare l’addio al celibato. Il mattino seguente Phil, Stu e Alan si risvegliano in una sporca stanza di hotel a Bangkok senza ricordare nulla della notte precedente. Stu ha un tatuaggio tribale in volto, Alan si è rasato a zero i capelli e nella stanza c’è una scimmietta. È presente anche il gangster Leslie Chow (Ken Jeong), ma nessuna traccia di Teddy, che i tre scoprono essere stato con loro. Doug invece è rimasto nel resort poiché rientrato prima per un problema personale. I tre amici dovranno iniziare una lotta contro il tempo per trovare il ragazzino senza che la famiglia scopra nulla.

Una notte da leoni 2, 5 curiosità sul film stasera 19 giugno 2022 su Italia 1

Una notte da leoni 2, l’accusa degli ambientalisti per la presenza della scimmietta

Il film di Todd Phillips vanta una star in più. Il pubblico ha amato sin da subito la scimmietta Crystal che si rende protagonista di furti e contrabbando di droga. Si tratta dello stesso esemplare che aveva recitato con Bradley Cooper in A casa con i suoi. Nel film viene vista spesso con una sigaretta in bocca, fattore che ha scatenato la rabbia degli ambientalisti che accusarono la produzione di averle provocato il vizio del tabacco. Il regista intervenne personalmente per smentire tutto, dichiarando come la scimmietta non avesse mai ingerito fumo nei polmoni.

Una notte da leoni 2, il cameo mancato di Bill Clinton

Durante le riprese del film, sul set giunse persino l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton. L’ex leader americano infatti si trovava a Bangkok, in Thailandia, per un suo viaggio personale e decise di fare una capatina sul luogo delle riprese. La notizia prese piede in tutto il mondo, tanto che si diffuse l’ipotesi per cui Clinton avesse filmato un cameo per il film. Fu la produzione stessa a smentire prontamente la fake.

Una notte da leoni 2, il rifiuto di Mel Gibson e Liam Neeson

Nella notte che avvia il film, Stu si fa tatuare sulla faccia un simbolo tribale per assomigliare a Mike Tyson. Per il ruolo del tatuatore, la produzione aveva contattato Mel Gibson e, dopo il suo rifiuto, Liam Neeson. Quest’ultimo girò la sua scena, ma il regista notò importanti difetti in fase di postproduzione e decise di girarla nuovamente. A quel punto però Neeson non fu più disponibile poiché al lavoro sul set de La furia dei titani. Pertanto si operò un nuovo casting e fu scelto Nick Cassavetes.

Una notte da leoni 2, l’incidente a uno stuntuman durante le riprese

Diverse scene del film di Todd Phillips sono piene di azione. Pertanto la produzione ha fatto uso di numerosi stuntman per girare i ciak più pericolosi. La controfigura di Ed Helms, Scott McLean, rimase coinvolta però in un brutto incidente stradale durante le riprese dell’inseguimento in taxi vicino Bangkok. A causa delle gravi ferite riportate al cranio dopo l’impatto, l’uomo fu ricoverato in coma farmacologico per un mese prima di poter finalmente lasciare l’ospedale.

Una notte da leoni 2, il ritorno di Mike Tyson dopo il primo capitolo

Già presente nel primo capitolo nei panni di se stesso, Mike Tyson fa ritorno anche in Una notte da leoni 2. L’ex pugile, che per il primo film dichiarò di aver girato le sue scene sotto effetto di stupefacenti, appare qui nella scena finale del matrimonio di Stu in veste di animatore della serata. Iron Mike ha preso seriamente il ruolo tanto da seguire personali lezioni di canto pur dovendosi esibire con voce forzatamente stonata.