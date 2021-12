Non c’è solo la lotta al Covid nel 2021 della scienza. Dalla corsa al turismo spaziale degli imprenditori miliardari al Cop26, passando per la battaglia contro le discriminazioni razziali nel sistema sanitario, il Guardian ha raccolto e inserito in un ranking le più importanti notizie del settore, giudicate tali dagli stessi scienziati.



Le dieci più importanti notizie di scienza del 2021 secondo gli scienziati

1- I tycoon conquistano lo Spazio

In quest’ultimo anno, le missioni spaziali sono apparse di frequente nei servizi televisivi e sulle prime pagine dei quotidiani, che hanno riportato l’arrivo della sonda Perseverance su Marte e la scoperta di oltre 200 nuovi pianeti al di là del Sistema Solare. Tuttavia, quello che ha riscosso maggiormente l’interesse dei media e del pubblico sono stati i viaggi di magnati e celebrità. Tra questi, uno dei più attesi è stato, probabilmente, quello che ha coinvolto l’attore 90enne William Shatner. Grazie alla compagnia Blue Origin, società di proprietà di Jeff Bezos, il noto Capitano Kirk di Star Trek ha avuto l’onore di poter salire a bordo del razzo New Shepard e compiere una spedizione di circa 11 minuti. Prima di lui, a tentare l’impresa erano stati Richard Branson, autoproclamatosi il primo miliardario a lanciarsi in orbita, e lo stesso Jeff Bezos, partito nove giorni dopo il rivale ma arrivato oltre la linea di Kármán, il confine tra atmosfera terrestre e spazio esterno. Se, da un lato, escursioni del genere hanno dato una spinta importante alle innovazioni tecnologiche utili alla ricerca (coinvolgendo imprese come Space X di Elon Musk, in grado di finanziare le agenzie governative o di collaborare con loro, mettendo a disposizione mezzi di ultima generazione), dall’altro sono state tacciate di essere un inutile tentativo di spettacolarizzazione della ricerca.

2- Il problema del razzismo nella sanità

Il 2021 è stata anche l’annata in cui si sono definite razziste le disuguaglianze sofferte da cittadini asiatici e di colore nel sistema sanitario. Un fenomeno riscontrato anche nel boom di vendite dei pulsossimetri. Acquistati in massa da persone che, con l’avvento della pandemia, volevano monitorare parametri vitali, nel caso di pazienti di colore non erano in grado di rilevare l’improvviso abbassamento dei livelli d’ossigeno. E, ancora, numerose ricerche che hanno confermato poi come le donne d’origine asiatica e quelle di colore siano, rispettivamente, quattro volte e due volte più esposte del normale a morire in seguito a un parto o a dare alla luce neonati in fin di vita. Storie che, finalmente sdoganate, hanno convinto i sistemi sanitari a darsi una mossa per contenere le differenze.

3- L’ultimatum per salvare il pianeta

La crisi climatica è una problematica con cui la scienza si trova a fare i conti da tempo. Quest’anno, tuttavia, il dibattito sul tema sembra aver acquisito nuova linfa. E, soprattutto, un maggiore riscontro mediatico, anche grazie a iniziative come il Cop26 di Glasgow. Dal confronto tra leader e attivisti, è emersa una realtà che non lascia spazio alla procrastinazione: il Pianeta è allo sbando e sono necessari interventi tempestivi per evitare la tragedia. Non bastano più gli avvertimenti degli scienziati, occorrono azione e finanziamenti da parte dei governi e, ovviamente, una buona dose di motivazione da parte dei singoli.

4- L’ipotesi di una cura per la fibromialgia

La fibromialgia è una patologia cronica che colpisce una persona su 40 e di cui, al momento, non sono note né causa né cura. Considerata al pari di un disturbo neurologico, viene trattata con una serie di terapie che, tuttavia, paiono avere un’efficacia limitata. Un recente studio del King’s College, però, potrebbe rivoluzionare le cose. Iniettando in un campione di topi pacchetti di anticorpi di pazienti ammalati, i ricercatori si sono accorti che gli animali tendevano a sviluppare difficoltà di movimento. Gradualmente sparite nel momento in cui le immunoglobuline venivano eliminate dal loro sistema immunitario. Uno scenario che li ha spinti a valutare un’origine autoimmune e a ipotizzare l’utilizzo di terapie di riduzione degli anticorpi per porre fine alla sofferenza di chi ne è affetto.

5- L’intelligenza artificiale fotografa le proteine

A distanza di 60 anni da quando la cristallografia a raggi X ha consentito di ricostruire la prima struttura dettagliata di una proteina, sono state diverse le tecniche sperimentali che, fino a oggi, hanno fornito informazioni sempre più accertate su oltre un terzo del materiale proteico codificato dal genoma umano. Tuttavia, gran parte dei protidi sfuggono ai metodi di laboratorio tradizionali. Per ovviare a questo intoppo, si è pensato di ricorrere a software di intelligenza artificiale. Programmi capaci di elaborare dati con una precisione senza precedenti. Tra cui, l’algoritmo AlphaFold di DeepMind, utilizzato per generare un atlante di strutture proteiche che è riuscito a includere quasi il 99 per cento di tutte le proteine umane. Una svolta che ha permesso di analizzare da vicino le dinamiche interne delle cellule, utile a mettere a punto farmaci sempre più avanzati.

6- Dagli incendi americani alle inondazioni tedesche

Nel 2021, il problema del cambiamento climatico si è presentato in tutta la sua gravità. Soprattutto in America dove, nel corso dell’estate, il calore e gli incendi hanno avuto conseguenze devastanti per l’ambiente. Situazione contraria a quanto successo in Germania. Qui violente inondazioni hanno portato alla morte di oltre 200 persone e dimostrato come denaro e democrazia non siano una protezione inattaccabile davanti alla furia della natura. Due casi limite che hanno sottolineato l’urgenza di provvedimenti importanti.

7- Troppi bambini obesi, specie nelle aree più povere

Per la scienziata Theresa Marteau la notizia dell’anno non ha nulla di buono. A novembre, in Inghilterra, il National Child Measurement Programme ha rivelato un preoccupante aumento, in un solo anno, del numero di scolari della scuola primaria affetti da obesità. Notizia aggravata dallo spettro del divario sociale: il 34 per cento dei bambini in sovrappeso vive nei quartieri più svantaggiati, a fronte di un comunque preoccupante 14 per cento residente nelle zone più ricche. A esacerbare il problema ci penserebbero la povertà, l’incremento di fast food e pubblicità di cibo spazzatura, l’inquinamento atmosferico e la disorganizzazione delle città. Anche il Covid, che ha ridotto notevolmente le occasioni di mobilità.

8- Il meteorite di Winchcombe, un regalo dallo Spazio

Il 28 febbraio 2021, oltre 1000 segnalazioni parlavano di un’insolita striscia di luce nei cieli del Regno Unito. Si trattava della meteora Winchcombe che, sfrecciando a velocità incontrollata attraverso l’atmosfera terrestre, aveva terminato il suo viaggio lasciando dietro di se una serie di frammenti, finiti in una villetta e nei dintorni di un allevamento di pecore, nel Gloucestershire. Recuperarli, ha rappresentato una grossa occasione per la ricerca scientifica.

Remnants of this #Meteorite have now been discovered around the village of Winchcombe near Cheltenham. It’s the first time that parts of a meteor have been found in the U.K. for 30 years. pic.twitter.com/gog8to6eo2 — 🎄Northamptonshire Weather (@NNweather) March 9, 2021

9- La tecnologia Rna usata nei vaccini contro il Covid

L’RNA è stato uno dei grandi protagonisti delle sperimentazioni che hanno portato ai vaccini contro il Covid-19. Una svolta decisiva nel trattamento del virus. La tecnologia ha consentito in appena dieci mesi di mettere a punto vaccini teoricamente modificabili e capaci di rispondere con tempestività a eventuali nuovi varianti.

10- L’impegno contro la deforestazione

Anche grazie agli sforzi scientifici assecondati dal Cop26, gli ecosistemi naturali hanno acquisito un ruolo di primo piano nella battaglia contro il surriscaldamento globale. Una realtà che ha reso ancora più urgente la necessità di porre fine alla deforestazione entro il 2030. I dati emersi dalla misurazione della crescita e morte degli alberi e dai livelli di carbonio hanno confermato l’impatto positivo che boschi e foreste esercitano sulla crisi climatica. A partire, ad esempio, dall’assorbimento delle emissioni di CO2 sul Pianeta.