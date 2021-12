A dominare la scena sono state le notizie sul Covid-19. Come il 2020 anche l’anno che tra qualche giorno volgerà al termine è stato scandito da bollettini, aperture, chiusure e restrizioni varie. Si è inaugurato con la speranza legata ai vaccini, si concluderà con Omicron e l’incubo della quarta ondata. In mezzo, però, hanno tenuto banco anche l’assalto a Capitol Hill, il ritorno al potere dei Talebani in Afghanistan e una crescente sensibilità verso le tematiche inerenti il cambiamento climatico. Accanto a tutto ciò, però, non sono mancate news bizzarre e divertenti, che hanno avuto per protagoniste alternativamente le star o persone normali. Dal cinghiale che ha derubato Shakira al dentista di Biella recatosi al centro vaccinazioni con il braccio in silicone, le 5 news più curiose dell’anno secondo il Guardian.

Le 5 notizie più curiose del 2021

1. Shakira derubata della borsa da un cinghiale

Molto spesso, i cittadini di Roma lamentano la presenza spiacevole di cinghiali per le strade della città. Ma in altre zone del mondo questi mammiferi hanno creato addirittura più scompiglio. A Barcellona, ad esempio, un esemplare ha addirittura “derubato” Shakira. È successo a fine settembre, quando l’artista aveva raccontato sul suo profilo Instagram di essere stata vittima di un attacco da parte di due animali mentre passeggiava in un parco della città spagnola con il figlio di otto anni. «Dentro la borsa c’era pure il cellulare», aveva detto la cantante in alcune stories su Instagram. «Hanno distrutto tutto». Sfortunatamente per Shakira non si è trattato del primo scontro con un animale selvatico. Già nel 2012 la moglie del campione del Brca Gerard Pique aveva raccontato ai sui fan di aver subito l’attacco di un leone marino.

2. La fake news No-Vax diffuse da Nicky Minaj

Lo scorso settembre, Nicky Minaj, celebre rapper trinidadiana, aveva dichiarato di essere fortemente contraria al vaccino. «Mio cugino, a Trinidad, non si vaccinerà perché un suo amico lo ha fatto ed è diventato impotente», aveva scritto su Twitter la cantante. «I suoi testicoli si sono gonfiati. Si sarebbe dovuto sposare tra poco e, invece, la ragazza lo ha lasciato. Riflettete bene, fate scelte consapevoli e non lasciatevi bullizzare».

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Fra i numerosi commenti, merita una menzione speciale quello del regista di Hollywood James Gunn, autore fra gli altri di Guardiani della Galassia e il recente The Suicide Squad. «Un mio amico di Chicago ha mangiato uova a colazione e poi ha fatto incidente in auto», aveva twittato. «Dunque, non consumate uova perché provocano incidenti».

3. Il dentista di Biella e il vaccino col braccio di silicone

Fra le notizie più curiose del 2021 c’è spazio anche per l’Italia. Si tratta del caso di Biella di inizio dicembre, quando un dentista no-vax si era recato all’hub vaccinale con un braccio in silicone sperando di ottenere il Green pass senza farsi somministrare il farmaco. Il 57enne aveva provato ad eludere i controlli, ma immediatamente scoperto dall’infermiera è stato invece denunciato. «Ho usato il braccio finto per vaccinarmi per creare una piccola protesta. E il giorno dopo mi sono vaccinato», ha poi detto il dentista a Non è l’Arena. «Non volevo truffare nessuno, ma solo creare un po’ di scompiglio per una provocazione personale».

Immediata la reazione del pubblico social, tra cui ha scatenato ilarità quella della band Elio e le Storie Tese. Il gruppo milanese infatti postato sulla propria pagina Facebook un video del frontman a Sanremo 2013, quando salì sul palco con un arto farlocco, correlato da un divertentissimo commento: «Si presenta a fare il vaccino con un braccio finto, denunciato. Pivello».

4. I cammelli con il Botox esclusi dalla sfilata in Arabia Saudita

In Arabia Saudita si tiene ogni anno un popolare concorso di bellezza per decretare il cammello più affascinante. Sebbene già questo possa strappare il sorriso ai più, dietro c’è ben altro, se possibile ancora più divertente. Nell’ultima edizione, infatti, la direzione ha squalificato 43 concorrenti dopo aver scoperto iniezioni di botox, ormoni e filler in alcuni esemplari. Insomma, una vera e propria chirurgia estetica per animali. Gli organizzatori hanno certificato 147 manomissioni differenti e hanno inferto ai colpevoli una multa di 27 mila dollari. Giunta alla sesta edizione, la kermesse King Abdulaziz Camel Festival dura 40 giorni e si tiene non lontano dalla capitale dell’Arabia Saudita, Riad. Gli allevatori si affrontano con i loro cammelli per vincere un premio in denaro che ammonta a una cifra che supera i 66 milioni di euro.

5. L’amore del vescovo spagnolo per l’autrice di libri erotici

Ultima, ma non meno bizzarra, la notizia giunta a inizio settembre dalla Spagna. I media iberici hanno infatti riportato che Xavier Novell, 52enne vescovo di Solsona, nella Catalogna, si era dimesso dal suo incarico per essersi innamorato di una donna. Quest’ultima era però Silvia Caballol, psicologa 38enne divorziata e autrice di romanzi erotici di stampo satanista. Fra le sue opere ci sono infatti L’inferno della lussuria e la trilogia Amnesia che offrono al lettore uno spaccato del sadismo nella follia d’amore, con tanto di lotta fra Dio e Satana. «Mi sono innamorato e voglio fare le cose nel modo giusto», ha dichiarato Novell alla stampa spagnola, annunciando inoltre di essere all’opera per trovare un impiego come agronomo.