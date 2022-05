“Nostalgia” è il film in concorso per l’Italia al Festival di Cannes

In un quartiere di Napoli animato dalla delinquenza, c’è chi coraggiosamente le resiste, come Don Luigi (Francesco Di Leva). Proprio lui fa messe in piazza contro la camorra e attira l’attenzione di Felice, che cercherà di confidarsi con lui. Sembra essere questo il fulcro della pellicola: la redenzione; un atto nel quale però spettatori e attori della vicenda credono poco. La Napoli di Mario Martone è infatti austera, triste, peccatrice, senza spettacolo e speranza e con un ventre pieno di catacombe. Anche la voglia di redenzione, come quella della comunità di recupero di Don Luigi non desta troppa speranza.