Nostalgia di Mario Martone in corsa per rappresentare l’Italia agli Oscar 2023

Dopo aver partecipato in concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes, Nostalgia di Mario Martone è stato scelto per rappresentare l’Italia nella gara per il miglior film della categoria International Feature Film Award all’edizione 2023 degli Oscar.

Nostalgia in gara per gli Oscar 2023

Ciò non vuol dire che il film arriverà in automatico nella cinquina dei finalisti che concorreranno per l’assegnazione della statuetta. Si tratta infatti di un primo passo, che consiste nella possibilità di concorrere per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il prossimo 21 dicembre. L’annuncio delle nomination (ovvero i cinque film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

La commissione di selezione per il film italiano, istituita dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, era composta da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi e Alessandra Querzola.

Questo il commento del regista, che inizia così a vedere concretizzarsi la possibilità di correre per l’Oscar: «Sono felice e onorato, per me, per noi che l’abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato Nostalgia. A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo, ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo».

Il film ha già vinto cinque Nastri d’Argento

Nostalgia, tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea e incentrato sul viaggio fisico ed emotivo di Felice, che torna dopo 40 anni a Napoli per star vicino alla madre, ha già vinto cinque nastri d’Argento: miglior regia, migliore attore protagonista (Pierfrancesco Favino), migliore sceneggiatura, migliore attore non protagonista (Francesco Di Leva e Tommaso Ragno). Se riuscirà a superare tutti gli step previsti e ad entrare nella cinquina, sarebbe la quarta candidatura negli ultimi per l’Italia: nel 2006 l’ha ottenuta con La bestia nel cuore di Cristina Comencini, nel 2013 con La grande bellezza e nel 2022 con La mano di Dio (sempre di Sorrentino).