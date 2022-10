Norvegia, arrestato il figlio di Vladimir Yakunin, amico e confidente di Putin

La polizia norvegese ha arrestato un cittadino russo di 47 anni, con l’accusa di aver effettuato riprese aeree con un drone sull’isola di Spitsbergen, la più estesa dell’arcipelago delle Svalbard, e forse anche in altre località del Paese scandinavo. L’uomo finito in cella non è però di un russo “qualsiasi”: si tratta infatti del magnate Andriy Yakunin, figlio dell’oligarca Vladimir, vicinissimo al presidente russo Putin.

I voli sospetti dei droni sulle isole del mare Glaciale Artico

Yakunin è stato arrestato mentre aveva già lasciato le Svalbard, isole del mare Glaciale Artico che rappresentano le terre abitate più a nord del pianeta Terra: è stato fermato sempre su un’isola, Hammerfest, vicinissima alla Norvegia continentale, sede dell’impianto di trattamento del gas naturale liquido più settentrionale d’Europa. È la quarta volta in una settimana che la polizia locale effettua un arresto con l’accusa di pilotaggio illegale di droni o di aver fotografato oggetti classificati a nord della Norvegia. Diverse navi della guardia costiera stanno ora sorvegliando le acque intorno agli impianti energetici offshore e la Guardia Nazionale ha mobilitato le forze a terra. Negli ultimi tempi Yakunin ha navigato attorno alle Svalbard e lungo la costa della Norvegia, a bordo di uno yacht: preoccupano possibili tentativi di spionaggio.

Il padre Vladimir è vicinissimo al presidente russo Putin

L’uomo arrestato, come detto, è il figlio maggiore di Vladimir Yakunin. Ultraconservatore, amico e confidente del presidente russo Vladimir Putin, in passato è stato ex generale del Kgb e poi al vertice delle ferrovie russe: il padre è stato uno degli uomini al centro del potere in Russia nell’ultimo ventennio, inserito tra l’altro nell’elenco delle sanzioni del Dipartimento di Stato americano in seguito all’annessione della Crimea nel 2014.

Andriy Yakunin, passaporto britannico e residenza in Italia

«Ha ammesso di aver pilotato un drone, ma non aveva motivo di credere che fosse illegale», ha detto l’avvocato Jens Bernhard Herstad, aggiungendo che l’ordinanza del tribunale sarebbe stata impugnata e sottolineando che il suo assistito è (anche) cittadino britannico. E con residenza in Italia, dove il magnate sta investendo molto. Nel 2016 il fondo fondo VIY Greater Europe Hospitality, che fa capo proprio a Yakunin, ha acquistato una quota di maggioranza nella società che sta ristrutturando l’insediamento fortificato dell’Antognolla, in Umbria, annunciando un investimento di 150 milioni di euro. Il progetto, che prevede di trasformare la tenuta di 560 ettari in un campo da golf di 18 buche, l’antico castello in un hotel a cinque stelle e il vecchio borgo in un complesso di 77 ville private extra lusso con piscine, giardini e vigneti, dovrebbe terminare nel 2024.