Norvegia, abbattuto il tricheco Freya.

Da qualche tempo era diventato l’attrazione estiva nel fiordo di Oslo: il tricheco Freya, battezzata così in onore della dea della mitologia norrena associata all’amore e alla bellezza, aveva preso l’abitudine di arrampicarsi su barche e gommoni ormeggiati nella acque della capitale norvegese, dove poi sonnecchiava. Con grande entusiasmo da parte di turisti e passanti, e un po’ meno da parte dei proprietari delle imbarcazioni. Pesante oltre 600 chilogrammi, Freya infatti affondava letteralmente i gommoni e danneggiava le barche. Per questo, e anche a causa del forte stress a cui veniva sottoposto, le autorità norvegesi hanno abbattuto l’animale.

Looks like an amazing place pic.twitter.com/HvkFyoA7JZ — ⭐️Amazing Posts (@AmazingPosts_) August 6, 2022

I trichechi di solito non attaccano l’uomo

I trichechi possono dormire 20 ore al giorno. Freya ormai non lo faceva più, disturbato da visitatori curiosi che non esitavano ad avvicinarla a nuoto o in canoa. Questo ha provocato preoccupazioni, non solo per la salute dell’animale, ma anche delle persone: sebbene normalmente non attacchino gli esseri umani, secondo le autorità locali i trichechi (che di solito vivono nell’Artico) potrebbe sentirsi minacciato da persone sgradite e aggredirle per difendersi.

Freya, vittima della sua popolarità

Specie protetta, il tricheco si nutre principalmente di invertebrati come molluschi, gamberi, granchi e piccoli pesci. Freya nuotava nelle acque di Oslo dal 17 luglio: purtroppo non lo farà più, vittima della sua stessa popolarità. «La decisione di praticare l’eutanasia è stata presa sulla base di una valutazione completa della continua minaccia alla sicurezza umana», ha dichiarato in un comunicato il capo della Direzione norvegese della pesca, Frank Bakke-Jensen. «Proviamo comprensione per il fatto che la decisione possa suscitare reazioni nel pubblico, ma sono fermamente convinto che questa sia stata la scelta giusta. Abbiamo grande riguardo per il benessere degli animali, ma la vita e la sicurezza delle persone devono avere la precedenza».