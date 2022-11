UE, nuova norma sugli imballaggi: entro il 2030 riuso e 100% riciclo

Il 15% di rifiuti da imballaggio in meno a testa per europeo entro il 2040: è uno degli obiettivi della nuova norma sugli imballaggi proposta dalla Commissione all’Unione Europea. Gli imballaggi a oggi costituirebbero 180 chili di rifiuti a persona in Europa. Il 40% sarebbe plastica, mentre il restate 50% carta. Per questo, la Commissione avrebbe proposto una serie di interventi utili per ridurre questo tipo di rifiuto.

Unione Europea, parte la lotta agli imballaggi con 3 obiettivi

Entro il 2030, le aziende che servono bevande da portar via dovranno usare imballaggi riciclabili, oppure degli stessi clienti, per il 20 percento. La percentuale sale a 80 nel 2040. Confezioni monouso e flaconcini dovranno sparire da hotel, bar e ristoranti, perché vietati. In più, gli imballaggi in plastica dovranno avere una parte riciclabile definita per obbligo. Il sovraimballaggio si riduce nella normativa, mentre le etichette diventano più chiare.

La proposta di legge prevede tre obiettivi principali. Il primo è raggiungere nel 2050 la neutralità climatica per le piccole aziende che si occupano di imballaggio. La seconda è prevenire la generazione dei rifiuti di questo tipo (riducendoli) e, infine, ridurre il bisogno di materie prime per realizzare questi materiali.

Come saranno i nuovi imballaggi a norma

Al momento, si tratta solo di una proposta di legge, che dovrebbe prima essere votata dal Parlamento Europeo. Si tratterebbe per chi la propone di un’occasione di crescita per le piccole imprese, ma anche un modo per tutelare l’ambiente evitando gli sprechi. È ancora presto per definirne i contorni, dato che la normativa non è attualmente in vigore.

I tempi sono abbastanza lunghi. Il 2030 è abbastanza vicino, ma con obiettivi tutto sommato raggiungibili. I cambiamenti più importanti – il maggior riutilizzo e il riciclo vero e proprio – slitterebbero al 2040 e al 2050, forse un po’ lontani rispetto alle aspettative delle associazioni ambientaliste e non solo.