Nord Stream, l’escalation della guerra energetica e i danni ambientali

Non bastavano gli scontri sul campo di battaglia in Ucraina, la risposta dell’Europa a suon di sanzioni, l’inquietante minaccia nucleare da parte della Russia. Ora il conflitto tra Mosca e il resto dell’Occidente potrebbe aver fatto un ulteriore salto in avanti, con la guerra energetica entrata in una nuova, pericolosa fase. Tutto è precipitato dopo le ormai famigerate esplosioni che hanno colpito i gasdotti Nord Stream: i Paesi europei sono da giorni in allerta e si fanno sempre più consistenti i sospetti di un sabotaggio operato dai russi. Del resto gli “incidenti” capitati a Nord Stream 1 e Nord Stream 2 sono arrivati dopo che il Cremlino ha trascorso mesi a stringere le viti sulla fornitura di gas naturale in Europa, gettando tutto il continente in una grave crisi energetica che è solo peggiorata nelle ultime settimane. Entrambi i bersagli colpiti contenevano gas che ora si sta disperdendo nel Mar Baltico, creando tra l’altro una nuova emergenza ambientale. Gli esperti sono convinti che le rotture siano state intenzionali, perché sono state registrate tre perdite separate e i sismologi hanno rilevato esplosioni sottomarine che non sembrerebbero essere state innescate da un terremoto o da un altro evento geologico. C’è dietro lo zampino del Cremlino, dunque? Henning Gloystein, esperto di energia presso l’Eurasia Group citato da Foreign Policy, sostiene che «le probabilità che si sia trattato di un incidente o di un episodio naturale sono praticamente pari allo zero».

Escalation con potenziali attacchi diretti alle infrastrutture

Le autorità danesi, tedesche e svedesi hanno avviato indagini per scoprire chi potrebbe aver pianificato l’eventuale attacco. Ovvio che i principali sospetti ricadano su Mosca. Il Cremlino però, dal canto suo, ha detto che «nessuna possibilità è da escludere», gettando ombre pure sugli Stati Uniti. Secondo Alex Munton, esperto di mercati globali del gas alla Rapidan Energy Group, una società di consulenza, questi attacchi alle infrastrutture potrebbero significare «una nuova fase nella battaglia per l’energia della Russia e dell’Europa», perché si tratta di «un’escalation nel conflitto con potenziali attacchi diretti all’infrastruttura fisica». Ora la domanda che i leader europei dovrebbero farsi è: quale altro obiettivo sensibile potrebbe essere vulnerabile e venire colpito da un attacco simile? I Paesi si stanno preparando al peggio, ampliando le misure di sicurezza per proteggere le loro infrastrutture energetiche. La Norvegia per esempio alzato la guardia dopo aver segnalato droni non identificati sopra i suoi impianti offshore di petrolio e gas, mentre la Danimarca ha annunciato che aumenterà il suo livello di preparazione e rafforzerà i controlli. Anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha lanciato un avvertimento, dicendo che nuovi episodi del genere porterebbero alla «risposta più forte possibile dell’Europa». Sempre l’esperto di gas Munton ha riconosciuto che «siamo andati oltre ogni parvenza di normali accordi commerciali. L’intenzione adesso è aumentare l’insicurezza energetica del Continente».

L’impatto climatico devastante della fuoriuscita del gas

Fin qui la questione politica ed energetica, che diventa economica. Ma ce n’è una che si intreccia con le altre, di natura ambientale: come sottolineato da Bloomberg, la pozza d’acqua gorgogliante larga 700 metri nel Mar Baltico potrebbe rappresentare un disastro climatico. La Germania ha stimato che circa 300 mila tonnellate di metano, uno dei gas serra più potenti, sono entrate nell’atmosfera dopo il rilascio causato dalle esplosioni. Quella quantità di gas avrebbe all’incirca lo stesso impatto climatico delle emissioni annuali di 5 milioni di auto statunitensi in 20 anni. L’Agenzia federale per l’ambiente tedesca ha spiegato che «non ci sono meccanismi di contenimento del materiale fuoriuscito, quindi è probabile che l’intero contenuto dei tubi scappi fuori». Il metano ha un potere di riscaldamento 84 volte superiore a quello dell’anidride carbonica durante i suoi primi 20 anni nell’atmosfera, anche se poi si degrada rapidamente. Secondi i tedeschi, le perdite del Nord Stream sono equivalenti all’1 per cento delle emissioni annuali totali del Paese.

Peggio del più grande rilascio di metano nella storia degli Stati Uniti

La stima dell’esatta quantità di metano che è stata dispersa nell’aria è complicata da calcolare, anche perché non è chiaro quanto gas ci fosse nei gasdotti in quel momento, a quale temperatura e pressione veniva mantenuto e quanto sia grande la dimensione della rottura nei tubi. È possibile, tra l’altro, che una parte del materiale si sia dissipata nell’acqua. Andrew Baxter, direttore della strategia energetica nell’Environmental Defense Fund, ha stimato che sono fuoriuscite circa 115 mila tonnellate di metano. Meno dunque delle stime tedesche. Il più grande rilascio di gas che si è mai verificato negli Stati Uniti è avvenuto dall’impianto di stoccaggio di Aliso Canyon, a Los Angeles, nel 2015, dove sono state emesse circa 97.100 tonnellate di metano in diversi mesi. In confronto, le perdite di Nord Stream potrebbero essersi verificate nel corso di qualche ora. Sebbene le perdite di metano siano dannose per il clima, non rappresentano una minaccia significativa per l’ambiente marino, almeno stando a quanto ha affermato il ministero dell’Ambiente tedesco. Ciò non toglie che è molto probabile si tratti di un disastro. Anche questi sono gli effetti della guerra.