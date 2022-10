Nord Stream 1, le immagini della falla principale

Il quotidiano svedese Expressen ha pubblicato foto e video di una delle due falle del gasdotto Nord Stream 1. «Solo una forza estrema può piegare il metallo così spesso, nel modo in cui è possibile osservare da queste immagini», ha detto al giornale Trond Larsen, operatore di droni subacquei della società norvegese Blueye Robotics.

***UPDATE***

Swedish journalists got permission to image one of the Nord Stream explosion sites using an underwater drone (ROV)

Caution against listening to the impending wave of explosives experts on Twitter

Their article (in Swedish) https://t.co/lpUvF0NIEi pic.twitter.com/aAkSeva0zf

— H I Sutton (@CovertShores) October 18, 2022