Nord Stream, l’ipotesi: bombe piazzate da robot di manutenzione

Mezza tonnellata di esplosivo, piazzata dai robot utilizzati normalmente per la manutenzione. È questa l’ipotesi che la stampa estera delinea in relazione alle esplosioni (quattro in totale) che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico, provocando la fuoriuscita di 300 mila tonnellate di gas metano. Ed enorme tensione a livello internazionale, con il rimpallo di accuse tra Occidente e Russia.

Sarebbero stati impiegati 500 chili di tritolo

Il Guardian fa riferimento a un rapporto congiunto che Danimarca e Svezia hanno consegnato all’Onu: il documento sostiene che le falle negli impianti sono state provocate da esplosioni paragonabili alla potenza di «diverse centinaia di chili di esplosivo». La linea è condivisa anche dalle autorità tedesche. Fonti di intelligence citate dal magazine Der Spiegel hanno ipotizzato anche la quantità di esplosivo: sulla base dell’analisi dei dati registrati dai sismografi, sarebbero stati impiegati circa 500 chili di tritolo, l’equivalente della potenza esplosiva di una bomba di aereo. In un primo momento, le autorità svedesi avevano ipotizzato potessero essere 300.

Ipotizzato l’utilizzo dei robot usati per la manutenzione

Le esplosioni, in base ai primi report, sarebbero avvenute ad una profondità compresa tra 70 e 90 metri. L’impiego di mini-sottomarini (i cosiddetti “midget”) non appare compatibile con la quantità di esplosivo menzionata dagli esperti, che puntano quindi sull’impiego dei robot solitamente utilizzati per le operazioni di manutenzione degli impianti. «Se questa teoria si rivelerà corretta, la natura sofisticata dell’attacco e la potenza dell’esplosione aggiungerebbero peso ai sospetti che gli attacchi siano stati effettuati da un potere statale, con il dito puntato contro la Russia», scrive il Guardian. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, subacquei o robot telecomandati potrebbero essere in grado di visitare i siti delle perdite già questo fine settimana.