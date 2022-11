Nord Corea, le prime foto di Kim Jong-un con la figlia

I media statali nordcoreani hanno diffuso questa mattina le foto di Kim Jong-un durante la supervisione del lancio avvenuto ieri di un missile balistico intercontinentale, che nelle stime è in grado di raggiungere qualsiasi parte del territorio americano. La grande novità, più che il vettore, è stato l’esordio ufficiale della figlia del supremo leader, Ju-ae.

So, Kim Jong-un just decided to reveal his daughter for the first time publicly at an ICBM launch??? pic.twitter.com/tiE8gWixAJ — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) November 18, 2022

Le foto della piccola insieme ai genitori

Nel corposo dossier fotografico, diffuso all’indomani del lancio del missile verso il Mar del Giappone-Mare dell’Est, spicca la presenza di una ragazzina con una coda di cavallo, giacca bianca imbottita e e scarpette rosse ai piedi, mostrata mentre cammina mano nella mano con Kim Jong-un dopo aver ispezionato l’Icbm. In altre immagini, la ragazza appare in piedi accanto al padre e alla mamma, Ri Sol Ju (in giacca verde militare simile a quella indossata dal marito), mentre osserva insieme ai genitori le operazioni da una stazione di visualizzazione.

Il nome della figlia era stato rivelato da Rodman

La bambina, il cui nome è Ju-ae, è stata a lungo oggetto di indiscrezioni sui media sudcoreani e globali, ma fino a oggi non era mai stata vista in pubblico. Il suo nome era però noto, in quanto rivelato dall’ex star della Nba Dennis Rodman, che lo aveva rivelato dopo aver incontrato il leader supremo in Corea del Nord, durante una visita nel 2013. «Ho tenuto in braccio Ju-ae, la bambina di Kim, e ho parlato anche con la signora Ri», confidò l’ex cestista di Detroit Pistons e Chicago Bulls al Guardian, aggiungendo che Kim era un buon padre. In base alle ipotesi dell’intelligence di Seul, si ritiene che Ju-ae sia la seconda dei tre figli che Kim ha avuto con Ri Sol. Il loro figlio maggiore è nato intorno al 2010, ma del più grande e del più piccolo non si conoscono i nomi.