La Corea del Nord ha lanciato altri due missili balistici nel mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato altri due missili balistici a corto raggio nel mar del Giappone, allungando a quattro la serie di test di vettori di questo genere a partire da domenica scorsa, a dispetto dei divieti imposti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu. I nuovi test di Pyongyang sono l’ennesima risposta alle esercitazioni militari marittime congiunte che hanno tenuto in settimana Stati Uniti e Corea del Sud.

I missili sono caduti fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone

Per la prima volta in cinque anni, Stati Uniti e Corea del Sud hanno tenuto esercitazioni militari congiunte nel mar del Giappone tra lunedì e giovedì, a cui venerdì si è unito anche il Giappone per la sessione delle operazioni antisommergibile. Giovedì la vicepresidente americana Kamala Harris si è recata nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, dimostrando l’impegno di Washington nella difesa del Sud. L’esercito sudcoreano ha riferito che i due missili balistici sono stati lanciati tra le 6:45 e le 7:03 locali (cioè tra le 23.45 di venerdì e pochi minuti passata la mezzanotte) dall’area di Sunan, alle porte della capitale nordcoreana Pyongyang. I vettori hanno completato una traiettoria di 350-400 chilometri, con un’altitudine massima di 50, prima di cadere nel mar del Giappone, al largo della costa orientale, ma fuori dalla zona economica esclusiva nipponica.

Missili balistici nordcoreani, le reazioni di Seul e Tokyo

Da Seul, il presidente Yoon Suk-yeol ha affermato che «la Corea del Nord non ha abbandonato la sua ossessione per le armi nucleari e i missili», sottolineando l’intensione da parte del Sud di rafforzare la sua alleanza con gli Stati Uniti, per contrastare le provocazioni di Kim Jong-un. Da Tokyo, invece, il vice ministro della Difesa nipponico Toshiro Ino ha criticato la mossa del Nord, considerandola una «minaccia alla pace e alla sicurezza del Giappone, della regione e della comunità internazionale assolutamente inaccettabile».