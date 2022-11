Nonna Rosetta di Casa Surace è morta: aveva 89 anni

Addio a nonna Rosetta, la nonna più conosciuta del web diventata famosa per i suoi video con Casa Surace. Nata nel 1933 a San Giorgio in Cremano, in provincia di Napoli, ma residente a Sala Consilina, in provincia di Salerno, i suoi filmati sono stati tradotti anche in cinese e portoghese e hanno raggiunto milioni di visualizzazioni.

Nonna Rosetta di Casa Surace è morta

Rosetta Rinaldi era la vera nonna di uno dei componenti del gruppo, Beppe Polito, e con tutti i colleghi di lavoro aveva stretto un rapporto amichevole oltre che lavorativo. Amata e benvoluta tanto da chi ha condiviso con lei un pezzo di vita professionale quanto dal popolo dei social network, la sua scomparsa all’età di 89 anni è di grande dolore per il gruppo di videomaker e per gli utenti del web. Mix di ironia e tradizione, i suoi modi da tipica “nonna del Sud” erano infatti entrati nel cuore di migliaia di persone tanto da renderla a tutti gli effetti la nonna d’Italia.

I video più famosi

La sua partecipazione ai video di Casa Surace era nata quasi per caso, come raccontato da lei stessa: «Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale. Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, sono sempre circondate dai giovani e questo mi fa stare bene». Tanti i video che l’hanno vista protagonista e che sono diventati virali su internet, tra cui una parodia della canzone vincitrice Festival di Sanremo 2019, Soldi di Mahmood, e un filmato con i suoi «consigli sul Coronavirus». L’ultima registrazione un mese fa sul risparmio energetico.