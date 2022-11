Nonna Giovanna morta a 91 anni: la star dei social carbonizzata nel camino

Addio a Nonna Giovanna, diventata famosa sui social network per i video girati insieme al nipote Nicola, morta all’età di 91 anni a causa di un incidente domestico. La donna è stata trovata carbonizzata all’interno del suo camino dove è caduta, forse per un malore o un colpo di sonno, senza più riuscire ad alzarsi.

Nonna Giovanna morta a 91 anni

Residente a Navacchio, frazione di Cascina, al momento dei fatti si trovava sola in casa. Sarebbero stati i familiari, una volta rientrati, a rinvenire il suo corpo senza vita avvolto dalle fiamme. Nonostante il tempestivo arrivo di soccorsi e Vigili del Fuoco, per l’anziana non c’era più nulla da fare. Le indagini sono in corso e l’ipotesi più accreditata è che sia caduta nel caminetto acceso: per il momento non ci sono infatti elementi che fanno pensare a qualcosa di diverso da un tragico incidente casalingo.

Il successo sui social insieme al nipote

Originaria di Frosinone, da due anni Giovanna Malfatti era diventata protagonista di sketch ironici e divertenti su Instagram e TikTok, dove aveva rispettivamente 100 mila e 800 mila seguaci. «Nemmeno il Covid l’aveva fermata. Sembrava più forte di tutto, era stata una grande lavoratrice, una donna innamorata della vita. E si divertiva come una ragazzina a fare l’influencer sui social», ha raccontato un vicino di casa.

Un successo, quello ottenuto tra gli utenti, che l’aveva resa molto orgogliosa per diversi motivi, in primis perché raggiunto «in un’epoca in cui si è perso il sapore della risata semplice e genuina e in cui il politicamente corretto sta distruggendo ogni forma d’arte e di cultura». E ancora, aveva aggiunto commentando il traguardo dei 100 mila followers su IG, «un’epoca in cui si predicano bontà, amicizia, amore e rispetto ma alla fine ci si chiude nell’ individualismo e nell’egoismo, vivendo di apparenza e di poca sostanza». Lei invece, insieme al nipote di 27 anni, ha mostrato la sua quotidianità e i suoi modi di fare semplici e puri, dimostrando di non volerne sapere di piegarsi allo scorrere del tempo.