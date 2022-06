Non succede ma se succede, stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità sul film

Charlize Teron e Seth Rogen sono i protagonisti di Non succede ma se succede, in onda questa sera, venerdì 3 giugno 2022 alle 21.20 su Rai 3. Diretto da Jonathan Levine e uscito nei cinema nel 2019, il film racconta la storia dello strano incontro tra una donna potente candidata alla presidenza degli Stati Uniti e un giornalista preparato ma sbadato e senza un lavoro. Un’accoppiata che, a dispetto delle rimostranze generali, finirà per fare scintille.

Non succede ma se succede: cosa sapere sul film in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Non succede ma se succede: la trama

Fred Flarsky è un reporter dotato ma disoccupato e combinaguai. Charlotte Field, invece, è un’influente donna in carriera, intraprendente, ricca e con un ruolo prestigioso di Segretario di Stato. All’apparenza due mondi completamente inconciliabili: eppure, in passato, la donna è stata la babysitter di Flarsky, nonché la sua prima, vera cotta adolescenziale. In preda alla depressione perché rimasto senza lavoro, il ragazzo si lascia convincere dall’amico Lance ad andare a un evento di beneficenza a cui, a sua insaputa, parteciperà anche la sua vecchia fiamma. Non appena i loro sguardi si incrociano, si riconoscono immediatamente. E così, dopo aver scoperto il mestiere di Fred, Charlotte gli propone di scriverle i discorsi da presentare per le prossime elezioni presidenziali, a cui ha in mente di candidarsi.

I due tornano, dunque, a frequentarsi solo professionalmente ma il tempo trascorso insieme, ben presto, riporta in vita ricordi del passato e una complicità che li spinge a iniziare una vera e propria relazione amorosa. Le loro evidenti differenze spingeranno i collaboratori della politica a metterla in guardia: nessuno mai li accetterà come coppia o la prenderà sul serio con accanto un personaggio così fuori dalle righe come Flarsky. Per parte sua, il giornalista si sente un pesce fuor d’acqua nel mondo patinato della fidanzata e non si vede in grado di affrontare una vita perennemente sotto i riflettori. Superare le diversità che sembrano allontanarli e coronare i sogni condivisi si rivelerà ben più difficile del previsto.

Non succede ma se succede: il cast

Accanto a Charlize Teron e Seth Rogen nei panni di Charlotte Field e Fred Flarsky, nel cast troviamo anche O’Shea Jackson Jr (Lance), Andy Serkis (Parker Wembley), June Diane Raphael (Maggie Millikin), Bob Odenkirk (Presidente Chambers), Alexander Skarsgård (James Steward), Ravi Patel (Tom), Randall Park (capo di Fred), Tristan D. Lalla (Agente M), James Salto (Ministro Kishido), Lisa Kudrow (Katherine), Aviva Mongillo (Charlotte Field da giovane), Braxton Herda (Fred Flarsky da giovane) e Aladeen Tawfeek (Bharath).

Non succede ma se succede: cinque curiosità sulla pellicola

1) Non succede ma se succede: un mix tra amore e critica politica

Grazie al tocco del regista Levine e al talento dei due interpreti di punta, Non succede ma se succede mescola con sapienza i toni della satira politica con i colori della commedia romantica ironica e mai troppo stucchevole. Due elementi che, sin dai primi minuti di pellicola, funzionano alla perfezione, dando vita a una storia che non annoia e lancia un messaggio di spessore.

2) Non succede ma se succede: attori poliedrici

Oltre a essersi calati nei panni di Charlotte Field e Fred Flarsky, Charlize Theron e Seth Rogen sono stati anche produttori del lungometraggio.

3) Non succede ma se succede: camei di un certo peso

Nell’ensemble di attori e attrici che hanno messo in scena la trama e le storyline dei singoli personaggi, hanno trovato spazio anche due stelle della musica americana: il gruppo R&B Boyz II Men e il rapper Lil Yachty.

4) Non succede ma se succede: il parere favorevole di pubblico e addetti ai lavori

Tanto dal pubblico quanto dalla critica, il film ha ottenuto un ottimo feedback. Ai botteghini, infatti, ha guadagnato oltre 53 milioni di dollari, mentre su Rotten Tomatoes è riuscito a conquistare un punteggio di 7 su 10. E, anche sulla stampa di settore, i giornalisti hanno speso parole cariche di entusiasmo e approvazione, definendo il film una commedia entusiasmante, retta dalla straordinaria chimica tra i due protagonisti, leggera e divertente al punto da tenere il pubblico incollato allo schermo e fargli dimenticare, per un attimo, l’implausibilità di alcune delle situazioni messe in scena.

5) Non succede ma se succede: curiosi divieti

Pur trattandosi di una commedia esilarante e spassosa, negli Stati Uniti è stata vietata ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.