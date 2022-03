Non ci resta che il crimine stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Alessandro Gassmann e Marco Giallini sono protagonisti di Non ci resta che il crimine, in onda stasera 3 marzo alle 21,20 su Rai2. Per la regia di Massimiliano Bruno si snoda una trama che racconta la storia di tre amici di Roma che tentano di sbarcare il lunario come possono senza trovare via di uscita. Un inatteso viaggio nel tempo però darà loro proprio l’occasione che cercano. Nel cast anche Ilenia Pastorelli, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Non ci resta che il crimine, trama e cast del film stasera 3 marzo 2022 su Rai2

La storia di Non ci resta che il crimine si concentra sulla vita di un gruppo di amici, gli squattrinati Giuseppe (Gianmarco Tognazzi), Sebastiano (Alessandro Gassmann) e Moreno (Marco Giallini). Siamo a Roma nel 2018 e i tre cercano di guadagnarsi da vivere ideando piani che si rivelano ogni volta inconcludenti. Un giorno, mentre organizzano un “tour criminale” sulle orme della Banda della Magliana, attraversano un portale temporale che li catapulta indietro nel tempo. Presto scoprono di trovarsi nel 1982, l’anno dei Mondiali di calcio in Spagna che l’Italia vincerà in finale contro la Germania dell’Ovest. Quell’anno, però, la Capitale era anche vittima proprio dell’organizzazione criminale di cui i tre ricordavano le principali azioni durante il loro giro turistico.

Dapprima spaesati per il viaggio nel tempo, i tre si rendono subito conto di avere tra le mani un’opportunità d’oro. Decidono di arricchirsi sfruttando la loro conoscenza dettagliata degli eventi calcistici per piazzare scommesse vincenti ad ogni partita. Il piano, come sempre, finisce male e i tre si indebitano con Renatino (Edoardo Leo), boss della Magliana che gestisce il traffico delle puntate illegali. A complicare le cose giunge anche Sabrina (Ilenia Pastorelli), fidanzata del capo mafioso, che scombussola i sentimenti dei protagonisti.

Non ci resta che il crimine, qualche curiosità sul film stasera 3 marzo 2022 su Rai2

Come suggerisce anche il titolo stesso del film, Non ci resta che il crimine intende omaggiare il quasi omonimo Non ci resta che piangere. Come in questo caso, anche il cult del 1984 con Roberto Benigni e Massimo Troisi partiva da un viaggio nel tempo dato che catapultava i protagonisti nel 1400. Come ha dichiarato lo stesso regista Massimiliano Bruno, non si tratta però dell’unico tributo cinematografico. Il film con Gassmann ricorda la gloria di Rambo grazie al copioso numero di sparatorie, cazzotti e inseguimenti che strizzano l’occhio al mito action di Stallone.

Per quanto riguarda le riprese, unica location di Non ci resta che il crimine è Roma. Una scena ha visto la partecipazione dello stesso regista per un breve cameo in cui interpreta l’antipatico Gianfranco, un uomo con cui in tre hanno rapporti difficili e mai idilliaci. Lo scorso anno è uscito anche il primo sequel del film, Ritorno al crimine, inizialmente previsto per il 2020 ma poi rimandato a causa del Covid. L’opera non è mai sbarcata nelle sale, approdando direttamente sui canali Sky il 12 luglio 2021. Fra pochi giorni, il 10 marzo, sbarcherà però al cinema il terzo capitolo, C’era una volta il crimine, che riporterà sul grande schermo i tre protagonisti, qui impegnati nel tentativo di rubare la Gioconda negli anni Quaranta. Un viaggio che li porterà a conoscere le grandi personalità dell’epoca, tra cui il dittatore Adolf Hitler.