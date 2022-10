Non pagano il conto al ristorante, il titolare: «Pubblico vostre foto se non saldate»

A Latina una madre e un figlio non hanno pagato il ristorante e sono scappati dopo aver cenato. Ora il titolare li minaccia e dice di voler pubblicare le loro foto sui social per il loro atto truffaldino.

Mamma e figlio minorenne non hanno pagato il conto

La vicenda si è svolta in un ristorante di Latina, più precisamente al ristorante “L’Arco“, posizionato in pieno centro città. I colpevoli sono una mamma insieme al figlio minorenne di 11 anni. Le due persone hanno cenato in tranquillità finché, al momento di saldare il conto, dal valore totale di 71 euro, si sono dileguati con il bambino che è uscito da una porta e la madre, con la scusa che doveva andare in bagno, dall’altra.

I due hanno poi fatto perdere le loro tracce e hanno cenato gratis. Non è la prima volta che il titolare ha assistito a quest’episodio, visto che anche poco tempo fa delle persone andarono via senza aver saldato il conto del loro pasto. Tuttavia, questa volta sembra che il titolare dell’attività vuole prendere delle serie contromisure contro questa mamma e il suo bambino.

L’annuncio del titolare del ristorante sui social

Il titolare del ristorante, Paolo Prearo, ha detto di volersi difendere usando i social. In un comunicato su Facebook ha scritto: «Cara signora che va in giro con un bimbo di 11 anni e poi va via senza pagare il conto Le auguro che i servizi sociali prendano provvedimenti seri nei suoi confronti, perché ha fatto uscire un bimbo da una porta e lei con la scusa di andare in bagno e uscita da un’altra porta». Il titolare ha anche pubblicato una foto della signora, coprendo il volto con una faccina emoji.

Prearo ha continuato con una minaccia, dicendo: «Le consiglio di venire a pagare il conto, perché con le prossime pubblico anche la sua faccia».