Non odiare stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 5 maggio, alle 21.45 su Rai3, andrà in onda Non odiare, opera prima del regista Mauro Mancini. Ispirato a una storia vera, racconta la decisione di un medico destinata a cambiargli la vita per sempre. Uno stimato chirurgo ebreo, durante una passeggiata tranquilla, deve prestare soccorso a un uomo coinvolto in un incidente stradale cui ha assistito. Quando scopre sul petto un tatuaggio nazista, in quanto figlio di una vittima dell’Olocausto, si rifiuta di curarlo, lasciandolo morire. Una scelta che lo farà vivere con il rimorso per gli anni a venire. Nel cast Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco e Luca Zunic. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Non odiare, trama e cast del film stasera 5 maggio 2023 su Rai3

La storia del film di Mancini ha inizio con Simone Segre (Alessandro Gassmann), importante chirurgo che, mentre cammina per strada, assiste a un incidente automobilistico. Avvicinatosi al luogo dell’impatto per prestare i primi soccorsi a uno degli uomini coinvolti, nota sul suo petto il tatuaggio di una svastica che fa riaffiorare in lui terribili ricordi. Simone è infatti ebreo e suo padre fu uno dei tanti deportati nei campi di concentramento nazisti. Per questo, pur contro i dettami della sua professione, decide di rifiutare le cure, lasciando così che il paziente muoia per via delle ferite. Assicurandosi che nessun altro lo abbia visto sul luogo del sinistro, si allontana senza guardarsi indietro.

Nei giorni successivi, però, il senso di colpa lo assale fino a travolgerlo. Sperando di rimediare agli errori, decide di prendersi cura dei due figli della vittima. Assume infatti come colf la maggiore, la 27enne Marica (Sara Serraiocco), che non ha la minima idea di chi sia il suo datore di lavoro né è consapevole del suo coinvolgimento nella morte del padre. In poco tempo, la ragazza conquista il cuore di Simone che senza rendersene conto inizia a provare una forte attrazione per lei. Lo intimorisce però il fratello di Marica, il 17enne Marcello (Luca Zunic), fervente neonazista come suo padre, che non tollera di sapere la sorella alle dipendenze di un ebreo. La situazione si complica definitivamente quando i due giungono allo scontro.

Non odiare, qualche curiosità sul film stasera 5 maggio 2023 su Rai3

Girato quasi interamente fra Trieste e dintorni, il film rappresenta l’esordio alla regia di un lungometraggio di Mauro Mancini. Si ispira alla storia vera di un chirurgo ebreo di Paderborn, in Germania, che nel 2010 si rifiutò di prestare soccorso a un neonazista. Come riportò il Telegraph, il medico uscì dalla sala operatoria in cui era in corso un’operazione alla tiroide facendosi sostituire da un collega non appena vide sul petto del paziente il tatuaggio di una svastica. Non odiare è valso al protagonista Gassmann il premio Pasinetti alla 77esima Mostra di Venezia per la miglior interpretazione maschile. Al Lido ha trionfato anche Luca Zunic in qualità di attore esordiente. Sara Serraiocco si è invece aggiudicata il Nastro d’Argento in qualità di attrice non protagonista, mentre Mauro Mancini ha ricevuto la candidatura per la regia.