Non mi lasciare stasera su Rai1: le anticipazioni delle puntate di oggi

Terzo appuntamento con le indagini di Elena Zonin. Stasera 24 gennaio, alle 21,25 su Rai1, torna Non mi lasciare, fiction con Vittoria Puccini nei panni del vice questore della Polizia. Al centro della narrazione ci sono diversi casi di pedofilia online, reato molto diffuso sul dark web. Nel cast anche Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile anche trovare le puntate precedenti per vederle in qualunque momento.

Non mi lasciare, trama e cast delle puntate della serie stasera 24 gennaio 2022 su Rai1

Anche stasera Non mi lasciare torna con un doppio episodio. Il primo vede Elena Zonin (Vittoria Puccini) recarsi alla casa famiglia che ospitava Angelo (Duccio Gallorini), il bambino adescato da un criminale tramite un profilo falso in rete, per incontrare la psicologa che lo ha seguito nel suo percorso. A seguire, il vice questore si reca alla festa di compleanno di Emilio, primogenito di Daniele (Alessandro Roja) e Giulia (Sarah Felberbaum). Ad un certo punto però abbandona la serata e parte per Roma, dove incontra il figlio Diego, adolescente al centro della sua prima crisi amorosa. Nel frattempo, a Venezia, Giulia si imbatte in un passato inatteso che riguarda la sua amica Elena.

All’inizio della seconda puntata, Elena e il suo team riescono finalmente a entrare nella chat privata dei criminali. Tramite un profilo falso, risalgono al rapitore di Angelo, trovando anche un video che ne documenta la prigionia. Una volta localizzato il punto esatto, l’operazione riesce a liberare il ragazzino, ma il suo carceriere si dilegua prima del suo arrivo. Lì trovano anche notizie importanti sul passato dell’uomo, che si scopre essere cresciuto anch’egli all’interno di un orfanotrofio. Elena si mette dunque alla guida della sua auto, con in mano i documenti che cercava da tempo, quando improvvisamente quest’ultima non risponde ai comandi.