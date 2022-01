Alessandro Roja chi è: carriera e vita privata del protagonista di Non mi lasciare stasera su Rai 1

Alessandro Roja e Vittoria Puccini sono i protagonisti di Non mi lasciare, in onda a partire da stasera, lunedì 10 gennaio 2022, alle 21.25 su Rai 1. Diretto dal regista Ciro Visco, il thriller in 4 puntate racconta la storia di Elena Zonin, vice questore del CNCPO (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online) a capo di una serie di indagini su una rete di pedofili. Un impegno che la costringerà, dopo vent’anni, ad abbandonare Roma e a ritornare a Venezia.

Non mi lasciare: le cose da sapere sulla fiction in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Non mi lasciare: la trama

La poliziotta Elena Zonin, specializzata in crimini informatici, vive e lavora a Roma, dove si occupa di reati contro l’infanzia e segue con una passione quasi maniacale le indagini che riguardano la scomparsa di minori. Sarà proprio un nuovo caso, legato a una vicenda su cui sta lavorando da tempo, a portarla nuovamente a Venezia, la città della sua giovinezza, da cui era fuggita vent’anni prima. Lì avrà modo di ritrovare Daniele Vianello, il suo grande amore di allora diventato, nel frattempo, vice questore di polizia, e Giulia, la sua migliore amica, nonché moglie dell’ex fidanzato. Tra calli sconosciute e il paesaggio della laguna, i due inizieranno a lavorare fianco a fianco. Fino ad arrivare tra le nebbie del Polesine, dove riporteranno alla luce segreti tenuti nascosti per anni. Il passato e il presente torneranno a intrecciarsi e toccherà a Zonin provare a curare le vecchie ferite e proiettarsi verso il futuro. In una lotta complicata tra quel che è stato e quel che sarà.

Non mi lasciare: il cast

Oltre a Vittoria Puccini e Alessandro Roja nei ruoli di Elena Zonin e Daniele Vianello, nel cast troviamo anche Sarah Felberbaum (Giulia Vianello), Maurizio Lombardi (Ernesto Fortin), Sandra Ceccarelli (Serena Misuri), Federica Girardello (Emilia Zirri), Massimo Rigo (Vincenzo Molli), Ivan Zerbinati (August Ripetti), Eugenio Franceschini (Luigi Fornari), Gianmaria Martini (Andrea Affetti), Riccardo Leonelli (Pietro Tomà), Sergio Albelli (Francesco Bianchi), Nicola Pannelli (Vittorio Ravagnin), Andrea De Manincor (Luciano Ballarin), Demetra Bellina (Marta Ballarin), Mattia Sontacchi (Gilberto Ballarin), Duccio Gallorini (Angelo Bassano), Vincenzo Tosetto (Giancarlo Lucetti) e Lorenzo Dellapasqua (Diego).

Non mi lasciare: carriera e vita privata di Alessandro Roja

Non mi lasciare: Alessandro Roja, da studente a star del cinema

Nato a Roma nel 1974, Alessandro Roja è uno dei nomi di punta della scena cinematografica italiana. Dopo aver conseguito il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2004, ha debuttato in televisione nella fiction Incantesimo, progetto a cui sono seguiti piccoli ruoli in Distretto di Polizia e Don Matteo. Il suo esordio al cinema, invece, è targato Paolo Virzì: nel 2008, infatti, il regista lo scelse tra i protagonisti del suo film Tutta la vita davanti. A consacrarlo alla fama, tuttavia, è stato il ruolo del Dandi in Romanzo Criminale – La serie. Un trampolino di lancio che gli ha permesso, tra 2009 e 2012 di aggiungere al curriculum lavori di un certo spessore come Feisbum – Il film, pellicola in 8 episodi ispirata a Facebook, Tutto l’amore del mondo di Riccardo Grandi, L’erede – The Heir di Michael Zampino, I più grandi di tutti di Carlo Virzì, Magnifica Presenza di Ferzan Özpetek e Diaz – Don’t clean up this blood, lungometraggio di Daniele Vicari dedicato al racconto di quanto accaduto nella scuola Diaz di Genova nei giorni del G8. Accanto al cinema, ha continuato a fare gavetta anche sul piccolo schermo, tra miniserie e sceneggiati: da L’olimpiade nascosta di Alfredo Peyretti a La farfalla granata, passando per 1992, È arrivata la felicità, Tutto può succedere 2, La compagnia del cigno e Mai scherzare con le stelle. Tra i suoi ultimi lavori spiccano i film Song’e Napule, Si muore solo da vivi, Diabolik e il nuovo thriller Rai Non lasciarmi mai.

Non mi lasciare: vita privata di Alessandro Roja

Nel giugno 2013, Alessandro Roja ha sposato l’imprenditrice Claudia Ranieri. Dal matrimonio, sono nati due bambini: il primogenito Orlando e Dorotea.