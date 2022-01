Non mi lasciare stasera su Rai1: trama e cast della serie con Vittoria Puccini

Vittoria Puccini in una serie che racconta i lati oscuri di Internet. Stasera 10 gennaio, alle 21,25 su Rai1, parte la fiction Non mi lasciare, che vede l’attrice nei panni di Elena Zonin, vice questore di Roma che da anni indaga sui casi di pedofilia online. Nel cast anche Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Non mi lasciare, trama e cast della serie da stasera 10 gennaio 2022 su Rai1

La trama della serie con Vittoria Puccini

La nuova serie Rai Fiction Non mi lasciare segue le vicende di Elena Zonin, vice questore che vive e lavora a Roma. Nella Capitale si occupa di crimini informatici ed è continuamente a caccia di una rete di pedofili che rapisce e “vende” sul web i minori. Quando a Venezia il mare restituisce il corpo senza vita di un bambino, la donna inizia le sue indagini, convinta che l’episodio sia riconducibile alla rete che insegue da anni. Venezia però significa per lei un ritorno a casa, poiché è da lì che vent’anni prima ha deciso di scappare misteriosamente.

Una volta in città ritroverà Daniele (Alessandro Roia), suo grande amore in Laguna, e Giulia (Sarah Felberbaum), oggi moglie dell’uomo e un tempo sua migliore amica. I tre però sono ancora uniti da un legame forte e saldo che, durante le indagini di Elena, non fa altro che rinvigorirsi. Quest’ultima si troverà, puntata dopo puntata, in un turbine di ricordi che riaffioreranno man mano che si troverà nei luoghi che hanno segnato la sua giovinezza. Il caso si farà sempre più articolato e proprio le nuove scoperte metteranno Elena e Daniele nell’occhio del ciclone, tanto che i due rischieranno anche la loro stessa vita.

Location, cast e quante saranno le puntate della serie su Rai1

Non mi lasciare è la prima serie italiana quasi interamente ambientata a Venezia, dove la produzione ha trascorso oltre due mesi. Tuttavia il Lido non è l’unica location, dato che per alcune scene sono state coinvolte Roma (soprattutto per gli interni), Milano e il Polesine, regione del basso Veneto. Nel cast anche Sergio Albelli, Federica Girardello ed Eugenio Franceschini. La serie conterà in totale 8 puntate, suddivise in quattro appuntamenti a cadenza settimanale.

Non mi lasciare, la trama dei due episodi in onda stasera 10 gennaio 2022 su Rai1

Il primo episodio di Non mi lasciare vede i sommozzatori di Venezia ripescare il cadavere di un ragazzino, Gilberto Bellarin. Il caso giunge alle orecchie di Elena Zonin, vice questore del CNCPO (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) di Roma. La donna ritiene che possa essere opera di una rete di pedofili che da anni rapisce i bambini per vendere filmati e immagini pedopornografiche sul dark web. Decide così di recarsi sul posto, anche se significa tornare nei luoghi della sua infanzia e ritrovare vecchi amori. Si trova infatti a lavorare con Daniele Vianello, suo amore giovanile. Intanto Angelo, un ragazzino ospite di una casa famiglia, crede di chattare con una ragazzina di nome Elisa. Non sa che dietro al pc, si nasconde un insospettabile uomo.

"Cosa siamo io e te?"

"Possiamo essere qualcosa di nuovo, possiamo lavorare insieme fianco a fianco su questo caso."#NonMiLasciare DOMANI #10gennaio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/i38pmlN3v8 — Rai1 (@RaiUno) January 9, 2022

Il secondo episodio inizia con Angelo in fuga dalla casa famiglia con l’unico obiettivo di incontrare Elisa e scappare lontano con lei. Si reca proprio a Venezia e, quando giunge alla Giudecca per vedere l’amica, scopre che un altro individuo è lì ad attenderlo. Nel frattempo, Elena e Daniele continuano le loro indagini sfruttando le informazioni di Karim, ragazzino che vive di piccoli furti e che però conosceva bene Gilberto. Giungono così alla figura di un uomo che si fa chiamare “Il Cioro” ma che, sebbene confermi di aver incontrato il ragazzino prima della sua morte, nega fermamente di esserne l’assassino. L’unica a credergli sembra essere proprio Elena, che si mette così contro l’intero dipartimento di polizia.