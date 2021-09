Non essere cattivo, stasera 5 settembre 2021 su Rai Movie: chi è il protagonista anti-social Luca Marinelli

Stasera, 5 settembre 2021, alle 21,10 su Rai Movie andrà in onda Non essere cattivo, terzo e ultimo film di Claudio Caligari, scomparso nel 2015 a causa di un cancro. Prodotto grazie alla collaborazione di Valerio Mastandrea, amico storico del regista, il film vanta un cast che vede la partecipazione di Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Silvia D’Amico. Per chi non riuscisse a seguire la diretta, è possibile rivedere Non essere cattivo in ogni momento sulla piattaforma RaiPlay.

Non essere cattivo, trama e riconoscimenti del film in onda stasera 5 settembre su Rai Movie

La trama, che intente concludere la trilogia indiziata con i precedenti lavori di Caligari, Amore tossico e L’odore della notte, è ambientata a Ostia nel 1995 e ruota attorno a due personaggi, Cesare (Marinelli) e Vittorio (Borghi). Amici sin dalla prima infanzia, si trovano coinvolti in un giro di alcool e droghe, ritenute unica via d’uscita dai problemi quotidiani.

Dopo aver osteggiato ogni impiego lavorativo per anni, Vittorio decide di cambiare vita grazie a delle allucinazioni avute dopo l’assunzione di stupefacenti. Con fatica e sacrifici, riesce a portare sulla retta via anche l’amico Cesare, tanto che entrambi trovano lavoro e si costruiscono una famiglia. Cesare però non riesce mai a sopprimere del tutto il desiderio di tornare alla vecchia vita e per questo rischia di rovinare quanto di buono è riuscito a costruire.

Presentato fuori concorso alla 72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Non essere cattivo ottenne un grande successo da parte della critica tanto da aggiudicarsi, tra gli altri, anche il Premio Pasinetti al Miglior film e al Migliore attore per Luca Marinelli. Caligari morì però poco dopo averne finito il montaggio e non poté assistere al successo ottenuto l’anno successivo. Nel 2016, infatti, il film ricevette ben 16 nomination ai David di Donatello (vincendo nella categoria Miglior Sonoro). Cinque anche le nomination ai Nastri d’Argento, dove si aggiudicò tre premi, e una al Globo d’Oro.

Luca Marinelli, carriera e vita privata del protagonista del film

Nei panni di Cesare, protagonista del progetto Non essere cattivo, c’è Luca Marinelli. Nato a Roma il 22 ottobre 1984, figlio del doppiatore Eugenio Marinelli, ha iniziato a recitare nel 2003 prima di entrare nell’Accademia nazionale d’arte drammatica nel 2006. Il debutto sul piccolo schermo è giunto solo due anni dopo grazie a un cameo nella seconda stagione de I Cesaroni. La fama arrivò invece con La solitudine dei numeri primi, film del 2010 diretto da Saverio Costanzo in cui recitò al fianco di Alba Rohrwacher.

A portare i primi riconoscimenti furono, nel 2015, Non essere cattivo di Claudio Caligari, ma soprattutto Lo chiamavano Jeeg Robot. Per la sua interpretazione dello Zingaro nel film di Gabriele Mainetti, Marinelli fece man bassa di riconoscimenti. Vinse infatti il David di Donatello come Miglior attore non protagonista, nonché un Nastro d’argento e un Ciak d’oro nella medesima categoria. Fra i suoi ultimi progetti si ricordano Fabrizio De André – Principe Libero dove ha recitato nei panni dell’artista, e Martin Eden, film diretto da Pietro Marcello e ispirato all’omonimo romanzo di Jack London. Per quanto riguarda la vita privata, Luca Marinelli è legato dal 2012 ad Alissa Jung, attrice tedesca conosciuta sul set di Maria di Nazaret. A differenza di molti suoi colleghi, non possiede profili social.