Non è l’Arena, stasera su La7: dal Quirinale al Covid, temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento settimanale con Non è l’Arena in onda stasera, mercoledì 26 gennaio 2022, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Massimo Giletti e i suoi ospiti passeranno in rassegna e commenteranno le notizie più calde degli ultimi giorni. Con un occhio di riguardo per l’emergenza Covid, la sua evoluzione e le sue conseguenze.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: focus sulla corsa al Quirinale

Il fulcro della prima parte della trasmissione sarà l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e la situazione di stallo delle votazioni. Da lunedì a oggi, infatti, il Parlamento non ha ancora nominato il successore di Sergio Mattarella. Tra i nomi del centrodestra, i dubbi del centrosinistra e il ruolo del presidente del Consiglio Mario Draghi, la fumata bianca sembra ancora molto lontana. Nel dibattito con il parterre in studio, Giletti accenderà i riflettori sulla trattativa tra i leader dei partiti utile a individuare il nuovo capo dello Stato e sulle conseguenze che questa nuova figura avrà sul futuro del governo.

Richiamiamo le forze politiche a senso di responsabilità perché il Parlamento non sta facendo una bella figura davanti agli italiani. Basta schede bianche: Oggi #fdi lancia un sasso nello stagno e vota @GuidoCrosetto #Quirinale22 #PresidenteDellaRepubblica @GiorgiaMeloni pic.twitter.com/JgULOixA1W — Daniela Santanchè (@DSantanche) January 26, 2022

Non è l’Arena: gli errori nella gestione alla pandemia

Spazio, poi, alla pandemia e a un approfondimento sugli errori collezionati dai vertici negli ultimi due anni. Ci sarà la testimonianza di due ragazze, la cui mamma è morta di Covid. La donna, non vaccinata perché convinta dal web della pericolosità dei vaccini, seguiva una terapia telefonica domiciliare. Seguiranno, poi, immagini e filmati che porteranno i telespettatori in un viaggio tra retroscena e falle della medicina territoriale e delle terapie intensive e sul repertorio delle cure contro la malattia, tra cui quelle monoclonali.

#Rivedila7 #NonelArena La diffusione dei contagi sta aumentando la pressione sulle #terapieintensive, dove la maggior parte dei ricoverati sono persone non vaccinate. Quanto costa ognuno di questi ricoveri? Il servizio di @carlo_brx

📺 Video completo qui:https://t.co/P60DCralti pic.twitter.com/EtNKFVNRs3 — Non è l'Arena (@nonelarena) January 22, 2022

Non è l’Arena: gli effetti del Covid sull’economia

L’ultima parte del talk, infine, sarà dedicata all’economia italiana, messa in ginocchio da un biennio particolarmente complicato. A farne le spese sono state diverse categorie professionali come quella dei commercianti e degli albergatori che, collegati da Piazza Navona, avranno modo di far sentire la propria voce e argomentare le proprie istanze.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti della puntata di Non è l’Arena di questa sera figurano l’onorevole Daniela Santanché, i giornalisti Tommaso Cerno, Luca Telese, Peter Gomez e Sandra Amurri, l’imprenditore Guido Crosetto, il virologo Matteo Bassetti, il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, la consigliera regionale del PD Carmela Rozza, l’ex direttore generale dell’AIFA Luca Pani, il presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia Emanuele Monti, il presidente dell’Associazione Nazionale Anestesisti e Rianimatori Alessandro Vergallo, il leader di Italexit Gianluigi Paragone, Pasquale Bacco, medico ed ex negazionista del Covid, l’esperta di cultura coreana Anna Mazzonetto, il professor Alberto Contri, docente di comunicazione sociale all’università IULM, il dottor Alberto Donzelli, specialista in igiene e medicina preventiva, l’imprenditore Flavio Briatore, il ristoratore Momi El Hawi, uno dei più noti esponenti del movimento Io Apro e l’europarlamentare Elisabetta Gualmini.