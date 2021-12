Non è l’Arena Anticipazioni, stasera su La7: intervista a Salvini, vaccini ai bambini e il caso David Rossi, temi e ospiti della puntata

Massimo Giletti ritorna con un nuovo appuntamento di Non è l’Arena in onda questa sera, mercoledì 15 dicembre 2021, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, il conduttore e i suoi ospiti commenteranno fatti e notizie di punta dell’attualità nazionale e approfondiranno i retroscena di casi di cronaca noti attraverso inchieste, reportage e servizi.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: Massimo Giletti intervista Matteo Salvini

Nella prima parte della trasmissione, Giletti intervisterà Matteo Salvini. Il leader della Lega si confronterà col presentatore su diversi temi, dagli equilibri nel centro destra alla situazione economica del Paese, passando per l’ormai quasi imminente elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

TV > La7 | Matteo Salvini, Leader della Lega – Senatore > MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE | ore 21:20 | "Non è l'Arena" | Hashtag: #nonèlarena Streaming: https://t.co/Tli9yiufZu | Tw: @Nonelarena pic.twitter.com/yG6n5U80VH — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) December 15, 2021

Non è l’Arena: bambini e vaccinazione

A un anno dall’avvio della campagna vaccinale in tutta Europa, oggi sono partite le prime somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Una scelta rimessa ai genitori rispetto alla quale, tuttavia, molte famiglie hanno manifestato delle rimostranze. Spazio poi alla storia dell’ospedale di Pesaro, in difficoltà per la carenza personale in piena emergenza Covid, dove il primario Umberto Gnudi aveva lanciato via Facebook un duro messaggio contro i no vax. Infine, spazio al leader delle proteste no green pass Zeno Molgora, all’operatore sanitario Stan Nizzi e all’europarlamentare Francesca Donato.

Immagini e parole insegnano ad avere rispetto dei medici e infermieri che, con amore e anima combattono al fronte contro il covid. Un viaggio dal Pronto Soccorso e dalla Terapia intensiva di Pesaro.Stasera @nonelarena @La7tv — Sandra Amurri (@sandraamurri1) December 15, 2021

Non è l’Arena: il misterioso caso della morte di David Rossi

Nella seconda parte, invece, Non è l’Arena ritornerà a parlare della misteriosa morte di David Rossi, manager di Monte dei Paschi di Siena trovato morto sotto la finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013. Dopo otto anni, le cose continuano a non tornare. Ne parleranno Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie della vittima, e il giornalista de Le Iene Antonino Monteleone, da tempo a lavoro sulla vicenda.

Non è l’Arena: il caso Greta Beccaglia

Infine, un focus sul caso che ha visto coinvolta la giornalista sportiva Greta Beccaglia, molestata da un tifoso mentre si trovava in diretta davanti allo stadio, subito dopo la partita Empoli – Fiorentina giocata il 27 novembre scorso. Perché molte donne si sono schierate contro di lei? Cosa non è stato ancora detto? Giletti proverà a rispondere a queste domande assieme alle giornaliste Francesca Fagnani e Francesca Brienza e allo psicoterapeuta Raffaele Morelli.

#nonelarena Caso #GretaBeccaglia, @Brienzina: "Non era una semplice toccata, sputarsi sulla mano e dare uno schiaffo sul sedere è una forma di violenza". Il commento della giornalista @BeccagliaGreta: "Ero in mezzo a dei leoni"https://t.co/LkefwACbUY — Non è l'Arena (@nonelarena) December 8, 2021

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Accanto alle figure che interverranno nei vari blocchi, tra gli ospiti di Non è l’Arena di questa sera figurano anche i giornalisti Concita De Gregorio, Sandra Amurri, Luca Telese e Stefano Zurlo, il virologo Andrea Crisanti e Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione GIMBE, finito al centro delle polemiche per aver ironizzato sulla positività al Covid del cantante Giuseppe Povia.