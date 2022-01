Non è l’Arena, stasera su La7: intervista a Renzi e le nuove misure anti Covid-19, temi e ospiti

Dopo la pausa natalizia, Massimo Giletti ritorna in diretta con Non è l’Arena, in onda stasera, mercoledì 12 gennaio 2022, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, il conduttore e gli ospiti in studio commenteranno le notizie più recenti dell’attualità nazionale, con un focus sugli ultimi aggiornamenti relativi all’emergenza sanitaria in corso.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: Massimo Giletti intervista Matteo Renzi

Nella prima parte della trasmissione, Giletti intervisterà Matteo Renzi, leader di Italia Viva. In un esclusivo faccia a faccia, discuteranno delle sfide chiave che attendono il Paese nelle prossime settimane, tra la lotta al Covid-19 e l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il dato da leggere è quello dei posti in terapia intensiva. Sono 1.600 con due milioni di positivi. A fine marzo 2020 erano 4.000 con meno di centomila positivi. Si spiega in un solo modo: GRAZIE vaccino! — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 10, 2022

Non è l’Arena: le ultime decisioni del governo per far fronte alla pandemia

Spazio, poi, al dibattito sulle nuove misure adottate dal Governo Draghi per far fronte all’aumento dei contagi registrato di recente. Si parlerà di obbligo vaccinale per gli over 50, tamponi, green pass falsi e durata delle quarantene. Ma non solo. Riflettori puntati anche sulla fotografia di un’Italia sempre più divisa tra chi è vaccinato e chi non lo è, tra chi parla ‘dittatura sanitaria’ e chi, come alcuni genitori, è contrario alla somministrazione del vaccino per i bambini. Diatribe che animano le piazze come talk show mentre, ogni giorno, gli ospedali si trovano a fare i conti con terapie intensive sature e ingestibili.

Non è l’Arena: ritorna il caso David Rossi

Infine, nella seconda parte del programma, si tornerà ad esaminare il caso della misteriosa morte di David Rossi, a seguito della riapertura delle indagini e delle ultime audizioni della commissione parlamentare d’inchiesta. Giletti ospiterà Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie della vittima, e il giornalista Antonino Monteleone.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco di Non è l’Arena figurano il sottosegretario di Stato al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, i virologi Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti, i giornalisti Sandra Amurri, Luca Telese e Peter Gomez, l’onorevole Francesca Donato, il professor Alberto Contri, docente di comunicazione sociale all’università IULM di Milano e l’endocrinologo Giovanni Frajese.