Non è l’Arena stasera su La7: Totò Riina e la mafia dei Corleonesi, temi dello speciale in onda alle 21.15

Massimo Giletti ritorna su La7 dopo la pausa natalizia con una nuova puntata di Non è l’Arena, in onda stasera, mercoledì 5 gennaio 2022, a partire dalle 21.15. Dopo il successo dello speciale Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra?, il talk show propone ai telespettatori Corleone – Il potere e il sangue, una nuova inchiesta sulla mafia, con ospiti di eccezione, testimonianze esclusive, materiale inedito, rivelazioni e scoop.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: di cosa si parlerà stasera e quali saranno gli ospiti

Nella prima parte della trasmissione, Giletti accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del controverso personaggio di Totò Riina, considerato il boss per eccellenza e il capo dei capi di Cosa Nostra. Una figura su cui, ancora oggi, si stagliano le ombre di tante domande rimaste senza risposta: chi ha protetto la sua lunga latitanza? Perché il suo covo non è mai stato perquisito? E cosa conteneva la cassaforte che non è mai stata trovata? Ad affiancarlo nel dibattito ci saranno la giornalista Sandra Amurri, l’ex procuratore di Caltanissetta Sergio Lari e Luigi Li Gotti, difensore di noti pentiti tra cui Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo.

1/3 SPECIALE "#NONELARENA – #CORLEONE, IL POTERE E IL SANGUE“

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO H 21:15 SU LA7

Chi era davvero #TotòRiina, il capo dei capi di Cosa nostra?

Non è l’Arena: spazio al docufilm Corleone – Il potere e il sangue

La seconda parte, invece, sarà tutta dedicata al docufilm Corleone – Il potere e il sangue, trasmesso per la prima volta in chiaro. Diretto dal regista francese Mosco Lévi Boucault, vuole raccontare, attraverso le testimonianze di affiliati al clan divenuti, successivamente, collaboratori di giustizia, la parabola di una mafia sanguinaria e assetata di potere come quella dei corleonesi e i piani criminosi del loro leader, Totò Riina. Non solo. Nella pellicola, Lévi Boucault prova a riflettere anche sull’eterna guerra tra il male incarnato dalle cosche mafiose e la virtù della giustizia simboleggiata dal lavoro di uomini del calibro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutti gli altri magistrati e servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita in nome di una verità che, ancora oggi, nonostante processi e sentenze, attende di essere messa nero su bianco.