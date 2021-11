Non è l’Arena, stasera su La7: Eitan, Green pass e l’intervista a Renzi, temi e ospiti della puntata

Mancano poche ore a un nuovo appuntamento con Non è l’Arena, in onda questa sera, mercoledì 17 novembre 2021, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Massimo Giletti e i suoi ospiti approfondiranno i temi di punta della settimana, attraverso interviste, servizi e inchieste.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: le ultime novità sul caso Eitan Biran

Al centro della puntata di questa sera ci sarà il caso Eitan Biran. Unico superstite della tragedia della funivia del Mottarone, il bambino, di appena sei anni, è al centro di una battaglia legale internazionale tra la zia paterna, a cui è stata affidata la tutela legale, e la famiglia materna. Massimo Giletti è riuscito a parlare con il nonno, Shmuel Peleg, contro cui l’Italia ha emesso un mandato di cattura internazionale per aver portato il minore in Israele.

Non è l’Arena: le polemiche sul green pass e lo scandalo dei certificati falsi

A seguire, la trasmissione continuerà a parlare delle inarrestabili polemiche sul green pass e sui protocolli di sicurezza attivati dal premier Mario Draghi per contenere i contagi. Nonostante le misure e i divieti imposti dal governo, le proteste dei no vax non si fermano e le manifestazioni continuano a riempire le piazze delle principali città italiane. Spazio, poi, agli aggiornamenti sull’inchiesta sui certificati falsi.

Non è l’Arena: Massimo Giletti intervista Matteo Renzi

Infine, l’ultima parte di Non è l’Arena sarà tutta dedicata a un’intervista esclusiva al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che sarà protagonista di un faccia a faccia col conduttore. Si parlerà dello scontro politico con il Movimento 5 stelle e degli ultimi risvolti a proposito dell’inchiesta Open.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

A fare la loro comparsa nello studio di Non è l’Arena saranno l’ex vicequestore di Roma Nunzia Schilirò, la criminologa Roberta Bruzzone, il dottor Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), l’infettivologo Matteo Bassetti, l’avvocatessa Andrea Catizone, il leader di Italexit Gianluigi Paragone, il giornalista Luca Telese e lo youtuber Social Boom, denunciato per aver provato a entrare alla Milan Games Week con un green pass falso.