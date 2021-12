Non è l’Arena stasera su La7 anticipazioni: variante Omicron, caso Aprilia e intervista alla ‘ragazza dei Parioli’, temi e ospiti

Nuovo appuntamento con Non è l’Arena, in onda questa sera, mercoledì 1 dicembre 2021, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Massimo Giletti e i suoi ospiti punteranno i riflettori sulle notizie e i temi più caldi del momento, attraverso inchieste, reportage e interviste a figure del mondo della politica, della scienza e della cultura.

Non è l’Arena: la variante Omicron e le prime incertezze dei negazionisti

La prima parte del talk show sarà dedicata alla variante Omicron e ai timori che sta suscitando nella popolazione mondiale: gli esperti temono possa avere un tasso di pericolosità particolarmente elevato, che potrebbe mettere a repentaglio la protezione dei vaccini. Nel frattempo, la curva dei contagi cresce sempre di più e sul fronte negazionista iniziano a farsi largo i primi tentennamenti. Gli inviati di Non è l’Arena hanno raccolto la testimonianza del dottor Pasquale Bacco, il medico no vax che, di recente, ha fatto dietrofront, dopo aver visto giovani in piena salute contrarre il virus e morire in terapia intensiva. Ma non solo. Ai microfoni del programma parlerà anche l’ex vicequestore no vax Nunzia Schillirò. Nonostante sia risultata positiva al Covid, sembra non voler abbandonare le sue posizioni e, dopo la guarigione, ha promesso di ritornare in piazza per combattere. Infine, in studio, ci sarà un confronto tra il no green pass Zeno Molgora e l’operatore sanitario Stan Nizzi e un approfondimento sui controlli sul green pass nei ristoranti.

Non è l’Arena: il caso Aprilia

Dopo il reportage della scorsa settimana, la trasmissione ritorna sul caso Aprilia. Attraverso una serie di contributi, Giletti accompagnerà i telespettatori in un viaggio nella città alle porte di Roma, finita al centro delle polemiche per il boom di contagi registrati a causa della forte quota di no vax nella comunità romena. A commentare la vicenda, ci saranno il sindaco Antonio Terra e Luca Monti, arciprete della chiesa ortodossa cittadina.

Non è l’Arena: Massimo Giletti intervista una delle vittime del giro di prostituzione minorile dei Parioli

Spazio, poi, alla storia di Marianna. Che, otto anni fa, appena 14enne, era finita nel giro di prostituzione dei Parioli. Ripercorrerà col conduttore le tappe di un percorso di ricostruzione faticoso, raccontato nel documentario La ragazza dei Parioli. Non è l’Arena prosegue con la sua inchiesta sulla prostituzione minorile, mostrando immagini e filmati di uomini adulti in cerca di minorenni pagate in cambio di prestazioni sessuali.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Accanto alle voci che interverranno nei singoli blocchi, tra gli ospiti di Non è l’Arena figurano anche i giornalisti Laura Cosseddu, Luca Telese e Peter Gomez, il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, la virologa Maria Rita Gismondo, il senatore del Partito Democratico Tommaso Cerno e il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri.