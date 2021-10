Non è l’Arena, stasera su La7: dai no vax ai rifiuti tossici in Toscana, temi e ospiti della puntata

Torna anche questa settimana l’appuntamento di La7 con Non è l’Arena, in onda stasera, mercoledì 27 ottobre 2021, alle 21.15. Tra inchieste, interviste e dibattiti in studio, Massimo Giletti commenterà coi suoi ospiti le notizie e i temi più discussi dell’attualità nazionale, approfondendone gli aspetti più controversi.

Domani nuova puntata di #NonelArena con Massimo #Giletti.

Continua l'inchiesta in #Toscana sullo scandalo del depuratore dei fanghi tossici nascosti nei sottofondi stradali. Chi doveva garantire la salute dei cittadini lo ha fatto davvero?

21.20 su @La7tv#rifiutitossici #keu pic.twitter.com/61gMPQsIjn — Non è l'Arena (@nonelarena) October 26, 2021

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: ritorna la questione green pass

Il tema portante della puntata sarà ancora il green pass, una questione che continua a spaccare l’Italia. Davanti all’ormai certa prospettiva di una terza dose utile a rafforzare gli effetti del vaccino, in tutto il Paese non si fermano le proteste organizzate conto l’obbligo del certificato verde. Soprattutto a Trieste, dove i manifestanti attendono una risposta dal governo in merito alla sua abolizione. Nel corso della puntata di questa sera, Non è l’Arena si collegherà con il portuale triestino Fabio Tuiach, ex campione di pugilato ed ex consigliere comunale di Forza Nuova, che proprio negli scorsi giorni è finito sulle pagine dei quotidiani per aver contratto il Covid proprio durante uno dei cortei da lui guidati in città. Chiusa questa prima parentesi, Giletti darà poi spazio alla discussione sul prevedibile incremento dei certificati medici per malattia, riscontrato subito dopo l’entrata in vigore del green pass. Oltre che coi suoi ospiti, il conduttore ne parlerà anche con Mariano Amici, il medico no vax di Ardea sospeso dal servizio per aver eluso la vaccinazione.

Non è l’Arena: tra reddito di cittadinanza e pensioni

Nella seconda parte della trasmissione, invece, il focus si sposterà su reddito di cittadinanza e pensioni. Il talk show proverà a fare chiarezza nella mole di informazioni diffuse nelle ultime settimane e proverà a rispondere alla domanda che tutti gli italiani si stanno ponendo: come cambieranno?

Non è l’Arena: la seconda puntata dell’inchiesta sullo scandalo dei rifiuti tossici in Toscana

A concludere un repertorio di argomenti già piuttosto ricco, ci penserà la seconda puntata dell’inchiesta di Non è l’Arena sullo scandalo toscano del depuratore e dei fanghi tossici nascosti nei sottofondi stradali. Chi doveva vigilare sulla salute dei cittadini, lo ha fatto davvero? Se ne parlerà con i membri del Comitato No Keu, nato all’indomani dell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e impegnato a lottare per ottenere chiarimenti plausibili sulla vicenda.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della puntata

Nel parterre di politici e giornalisti chiamati a intervenire questa sera sul palco di Non è l’Arena, figurano: il fumettista Vauro, i giornalisti Francesca Fagnani, Luca Telese e Danilo Lupo, il leghista Claudio Durigon, il leader di Italexit Gianluigi Paragone, l’amministratore delegato di INALCA Luigi Scordamaglia, la deputata del PD Alessia Morani e la direttrice de La Nazione Agnese Pini.