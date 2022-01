Non è l’Arena, stasera su La7: Marco Melandri, vaccino ed estrema desta, temi e ospiti della puntata

Prosegue l’appuntamento settimanale con Non è l’Arena, in onda stasera, mercoledì 19 gennaio 2022, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Massimo Giletti e il suo parterre di ospiti discuteranno dei temi e delle notizie più in vista degli ultimi giorni, attraverso servizi, inchieste esclusive e interviste a personaggi del mondo della politica, dello sport e della cultura.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: Massimo Giletti intervista Marco Melandri

Nella prima parte della trasmissione, Giletti intervisterà Marco Melandri, l’ex campione del mondo di motociclismo che, negli ultimi giorni, è finito al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni su Covid e vaccini. Lo sportivo si è proclamato convinto no vax e no green pass, aggiungendo di aver contratto volontariamente il virus per ottenere il certificato verde senza vaccinarsi. Nella diretta di stasera, avrà modo di dare al pubblico la sua versione dei fatti e spiegare nel dettaglio il senso delle sue parole.

Non è l’Arena: un focus sull’emergenza Covid-19, tra obbligo vaccinale e terapie intensive sature

Spazio, poi, alle ultime misure introdotte dal Governo Draghi per arginare l’incremento dei contagi e contenere la pandemia: obbligo vaccinale per gli over 50, somministrazioni per bambini d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni e nuove regole sulla durata delle quarantene. Come fare a capire quali sono i dati corretti e a verificare l’effettiva efficacia di queste strategie? La trasmissione partirà proprio da questa domanda per approfondire il tema con virologi ed esperti del settore. Nella seconda parte del talk, invece, le telecamere di Non è l’Arena porteranno i telespettatori nelle terapie intensive di Bergamo per capire quanto costano i no vax ricoverati e che fine hanno fatto gli altri malati. Infine, si ritornerà sulle cure monoclonali e, partendo dalla testimonianza di Rita Scherillo, madre della 14enne Martina, morta di Covid, si aprirà la discussione sul vaccino per i minori.

#nonelarena Palermo ospedali in tilt, il servizio di Marco Agostini. https://t.co/XbeHf4KagF — Non è l'Arena (@nonelarena) January 13, 2022

Non è l’Arena: un reportage sui legami tra estrema destra e no vax

A concludere la puntata ci penserà, invece, un reportage che, partendo dall’Italia e arrivando in Polonia, mostrerà i legami tra i gruppi dell’estrema destra radicale e i no vax.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Oltre alle voci che interverranno nei singoli blocchi, tra gli ospiti di Non è l’Arena figurano anche i giornalisti Francesca Fagnani, Tommaso Cerno e Luca Telese, il sottosegretario di Stato al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, l’onorevole Daniela Santanché, la virologa Maria Rita Gismondo, il chirurgo Paolo Mezzana, Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione GIMBE, il dottor Pasquale Bacco, ex medico negazionista del Covid, Giuseppe Amodio, coordinatore della Rete delle Famiglie, l’endocrinologo Giovanni Frajese, l’avvocato Carlo Taormina, Biagio Passaro, ristoratore e guida del movimento IoApro e Marco Liccione, leader dei No Green Pass di Torino.