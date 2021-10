Non è l’Arena: il presunto stupro di Baia Sardinia, i casi di Fabrizio Corona e Mimmo Lucano, temi e ospiti di stasera 6 ottobre

Dopo i buoni risultati della prima puntata, Non è l’Arena ritorna stasera, mercoledì 6 ottobre 2021, alle 21.25 su La7, con un nuovo appuntamento. Tra reportage, dibattiti e contributi da parte degli inviati sparsi in tutta Italia, Massimo Giletti riprende le fila di inchieste che hanno occupato buona parte della scorsa stagione del talk e approfondisce alcuni dei temi d’attualità che hanno tenuto banco nella settimana passata.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7

Non è l’Arena: l’inchiesta sul presunto stupro di Baia Sardinia

A giudicare dalle anticipazioni ufficializzate dai social del programma, il caso-copertina della serata sarà proprio l’inchiesta dedicata alla presunta violenza sessuale di Baia Sardinia, un caso a cui Giletti e la sua redazione avevano dedicato uno speciale la scorsa estate. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura, in assenza di prove che attestino la validità delle dichiarazioni della 21enne e della 19enne coinvolte (che avevano denunciato alla polizia di essere state stuprate da quattro uomini incontrati in discoteca e coi quali, successivamente, si erano spostate in spiaggia), tra pochi giorni è attesa la decisione del Gip. Il conduttore, nel corso della diretta, intervisterà in esclusiva un testimone diretto dei fatti. Ospiti in studio anche le due ragazze.

Non è l’Arena: il ritorno di Fabrizio Corona, il caso Mimmo Lucano e i probabili legami tra criminalità e musica neomelodica

Spazio, poi, a Fabrizio Corona che, dopo quasi un anno di assenza, torna davanti alle telecamere per commentare l’annullamento da parte della Cassazione del provvedimento col quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano lo aveva rimandato in carcere a marzo 2021. Nel salotto di Non è l’Arena, l’ex re dei paparazzi racconterà quelli che ha definito come »i giorni più terribili della sua vita». A seguire, conduttore e parterre commenteranno il caso Mimmo Lucano, una vicenda giudiziaria durata oltre 4 anni che, la scorsa settimana, ha portato l’ex sindaco di Riace a una condanna di 13 anni e due mesi in primo grado per presunte irregolarità nella gestione dei migranti. Una sentenza durissima che ha scandalizzato buona parte dell’opinione pubblica italiana. Nell’ultima parte della trasmissione, il focus sarà spostato sui probabili legami tra musica neomelodica e criminalità. Con filmati, immagini e testimonianze inedite, Giletti mostrerà al pubblico come, spesso, le canzoni siano state usate per veicolare messaggi legati alla camorra.

Non è l’Arena: gli ospiti della serata

Ad alternarsi sul palcoscenico di Non è l’Arena, questa sera, ci saranno il direttore di Libero Alessandro Sallusti, il giornalista Luca Telese, il magistrato Alfonso Sabella, l’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, l’europarlamentare Alessandra Moretti, l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Nello Trocchia e l’ex deputata Nunzia De Girolamo.