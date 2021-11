Non è l’Arena, stasera su La7: Super Green pass, Aprilia e manifestazioni no vax, temi e ospiti della puntata

Massimo Giletti torna con una nuova puntata di Non è l’Arena, in onda questa sera, mercoledì 24 novembre 2021, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, il conduttore e gli ospiti analizzeranno fatti e personaggi di punta dell’attualità nazionale attraverso inchieste, interviste a esperti e contributi degli inviati sparsi per il Paese.

Non è l’Arena: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Non è l’Arena: il super green pass e il caso Aprilia

Nella prima parte della trasmissione, Giletti si focalizzerà sull’emergenza Covid. In particolare, sulla sempre più probabile introduzione del super green pass con prevedibili limitazioni per i non vaccinati, nel tentativo di arginare la nuova ondata di contagi. Spazio poi al caso Aprilia, al centro delle polemiche per l’incremento dei positivi causato da una diffusa reticenza nel fare il vaccino, riscontrata soprattutto nella comunità romena.

Non è l’Arena: ultime novità sulle manifestazioni no vax e no green pass e sull’inchiesta sui certificati verdi falsi

Nella seconda parte, invece, si ritornerà nuovamente sulle manifestazioni no vax e no green pass che continuano a riempire le principali piazze italiane, approfondendone il legame con le forze dell’estrema destra. Da quanto tempo, i movimenti progettavano di infiltrarsi nelle proteste? Sarà questo l’interrogativo a cui il conduttore proverà a trovare una risposta plausibile, aiutato dal parterre di giornalisti, medici e politici che si alterneranno in studio. E che avranno modo di commentare anche le ultime novità sull’inchiesta della Procura di Roma legata al giro di certificati verdi falsi.

Non è l’Arena: l’impatto del Covid sull’economia e sul mercato del lavoro

L’ultima parte del talk sarà tutta dedicata all’economia e al mondo del lavoro. A un mese esatto dalle festività natalizie, quali sono i rischi per le attività produttive? E quali i provvedimenti da adottare per dare certezze a ristoratori e commercianti, in modo da scongiurare la chiusura di negozi e locali? Infine, un reportage esplorerà le dinamiche tra dipendenti vaccinati e no vax sul posto di lavoro.

Non è l’Arena: tutti gli ospiti della serata

Ad alternarsi sul palco di Non è l’Arena questa sera saranno i giornalisti Luca Telese e Sandra Amurri, il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, l’imprenditore Guido Crosetto, i virologi Fabrizio Pregliasco e Maria Rita Gismondo, il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, il deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il presidente di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e Momi El Hawi, uno dei fondatori del movimento ‘Io Apro’.